https://ria.ru/20250812/opros-2034843733.html

Новый опрос подтвердил рекордно низкий рейтинг канцлера Германии Мерца

Новый опрос подтвердил рекордно низкий рейтинг канцлера Германии Мерца - РИА Новости, 12.08.2025

Новый опрос подтвердил рекордно низкий рейтинг канцлера Германии Мерца

Новый опрос института Forsa для телеканалов n-tv и RTL подтвердил рекордно низкий рейтинг канцлера Германии Фридриха Мерца, который в четверг будет находиться у РИА Новости, 12.08.2025

2025-08-12T16:58:00+03:00

2025-08-12T16:58:00+03:00

2025-08-12T16:58:00+03:00

в мире

германия

фридрих мерц

бундестаг германии

bild

хдс/хсс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028513230_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_4f5b5cc87aeacd384622e693f027a6cd.jpg

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Новый опрос института Forsa для телеканалов n-tv и RTL подтвердил рекордно низкий рейтинг канцлера Германии Фридриха Мерца, который в четверг будет находиться у власти уже 100 дней. Бундестаг ФРГ избрал Мерца канцлером 6 мая лишь со второй попытки, что стало первым таким случаем за всю историю страны. По результатам опроса, доля респондентов, которые удовлетворены работой Мерца, наиболее низкая с момента его прихода к власти - 29%, при этом 67% опрошенных заявили об обратном. Чуть более половины участников опроса (52%) пока верят в то, что правящая коалиция под руководством канцлера продержится до следующих парламентских выборов, запланированных на начало 2029 года. При этом 43% опасаются, что правительство ФРГ распадется раньше. Опрос об удовлетворенности работой Мерца проводился с 5 по 11 августа среди примерно 2,5 тысячи человек, статистическая погрешность составила около 2,5 процентного пункта. На вопрос о перспективах правящей коалиции ответили около одной тысячи респондентов в период с 8 по 11 августа, статистическая погрешность находилась на уровне примерно 3 процентных пунктов. Согласно опубликованному ранее в субботу опросу института INSA для газеты Bild, доля недовольных (60%) Мерцем и правительством Германии более чем в два раза превышала долю довольных (27%). Двадцать третьего февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы. После подсчета бюллетеней во всех 299 избирательных округах победу одерживал блок ХДС/ХСС с 28,6% голосов. Второе место на выборах заняла правая партия "Альтернатива для Германии" с рекордным для себя результатом в 20,8%. СДПГ Шольца заняла лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левая партия" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию.

https://ria.ru/20250811/tramp-2034651995.html

https://ria.ru/20250811/merts-2034486749.html

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, фридрих мерц, бундестаг германии, bild, хдс/хсс