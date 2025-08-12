Рейтинг@Mail.ru
Новый опрос подтвердил рекордно низкий рейтинг канцлера Германии Мерца

12.08.2025
16:58 12.08.2025
Новый опрос подтвердил рекордно низкий рейтинг канцлера Германии Мерца
Новый опрос института Forsa для телеканалов n-tv и RTL подтвердил рекордно низкий рейтинг канцлера Германии Фридриха Мерца, который в четверг будет находиться у РИА Новости, 12.08.2025
в мире
германия
фридрих мерц
бундестаг германии
bild
хдс/хсс
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Новый опрос института Forsa для телеканалов n-tv и RTL подтвердил рекордно низкий рейтинг канцлера Германии Фридриха Мерца, который в четверг будет находиться у власти уже 100 дней. Бундестаг ФРГ избрал Мерца канцлером 6 мая лишь со второй попытки, что стало первым таким случаем за всю историю страны. По результатам опроса, доля респондентов, которые удовлетворены работой Мерца, наиболее низкая с момента его прихода к власти - 29%, при этом 67% опрошенных заявили об обратном. Чуть более половины участников опроса (52%) пока верят в то, что правящая коалиция под руководством канцлера продержится до следующих парламентских выборов, запланированных на начало 2029 года. При этом 43% опасаются, что правительство ФРГ распадется раньше. Опрос об удовлетворенности работой Мерца проводился с 5 по 11 августа среди примерно 2,5 тысячи человек, статистическая погрешность составила около 2,5 процентного пункта. На вопрос о перспективах правящей коалиции ответили около одной тысячи респондентов в период с 8 по 11 августа, статистическая погрешность находилась на уровне примерно 3 процентных пунктов. Согласно опубликованному ранее в субботу опросу института INSA для газеты Bild, доля недовольных (60%) Мерцем и правительством Германии более чем в два раза превышала долю довольных (27%). Двадцать третьего февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы. После подсчета бюллетеней во всех 299 избирательных округах победу одерживал блок ХДС/ХСС с 28,6% голосов. Второе место на выборах заняла правая партия "Альтернатива для Германии" с рекордным для себя результатом в 20,8%. СДПГ Шольца заняла лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левая партия" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию.
германия
в мире, германия, фридрих мерц, бундестаг германии, bild, хдс/хсс
В мире, Германия, Фридрих Мерц, Бундестаг Германии, Bild, ХДС/ХСС
© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Новый опрос института Forsa для телеканалов n-tv и RTL подтвердил рекордно низкий рейтинг канцлера Германии Фридриха Мерца, который в четверг будет находиться у власти уже 100 дней.
Бундестаг ФРГ избрал Мерца канцлером 6 мая лишь со второй попытки, что стало первым таким случаем за всю историю страны.
По результатам опроса, доля респондентов, которые удовлетворены работой Мерца, наиболее низкая с момента его прихода к власти - 29%, при этом 67% опрошенных заявили об обратном.
Чуть более половины участников опроса (52%) пока верят в то, что правящая коалиция под руководством канцлера продержится до следующих парламентских выборов, запланированных на начало 2029 года. При этом 43% опасаются, что правительство ФРГ распадется раньше.
Опрос об удовлетворенности работой Мерца проводился с 5 по 11 августа среди примерно 2,5 тысячи человек, статистическая погрешность составила около 2,5 процентного пункта. На вопрос о перспективах правящей коалиции ответили около одной тысячи респондентов в период с 8 по 11 августа, статистическая погрешность находилась на уровне примерно 3 процентных пунктов.
Согласно опубликованному ранее в субботу опросу института INSA для газеты Bild, доля недовольных (60%) Мерцем и правительством Германии более чем в два раза превышала долю довольных (27%).
Двадцать третьего февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы. После подсчета бюллетеней во всех 299 избирательных округах победу одерживал блок ХДС/ХСС с 28,6% голосов. Второе место на выборах заняла правая партия "Альтернатива для Германии" с рекордным для себя результатом в 20,8%. СДПГ Шольца заняла лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левая партия" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию.
