Источник: белорусская оппозиция попросила НАТО создать отряды из эмигрантов

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Беглая белорусская оппозиция на сходке в Варшаве "Новая Беларусь" попросила вооруженные силы стран НАТО сформировать подразделения из эмигрировавших белорусов для силового захвата власти в Белоруссии, сообщил РИА Новости источник, знакомый с планами белорусской оппозиции. По данным источника, 9-10 августа в Варшаве прошла конференция "Новая Беларусь". На закрытую часть мероприятия, по его словам, были приглашены представители ряда зарубежных спецслужб, включая украинские СБУ и ГУР, а также польскую Службу военной разведки, Агентство разведки и других структур. "В ходе конференции было озвучено о планах беглой белорусской оппозиции создать белорусские подразделения в составе национальных вооруженных сил стран НАТО наподобие украинского "иностранного легиона", где проходят службу иностранцы. Беглая оппозиция хочет задействовать их в реализации плана по силовому захвату власти в Республике Беларусь", - сказал собеседник агентства. По его словам, на мероприятии было озвучено, что "Объединенный переходный кабинет" (признано в Белоруссии террористической организацией) "ведет закрытые переговоры с властями иностранных государств о создании таких отрядов в Латвии, Литве, Польше, Украине и других странах НАТО". Как указал собеседник агентства, западные страны в ответ требуют от беглой белорусской оппозиции максимально привлекать граждан Белоруссии, проживающих в странах Европы, к службе в данных формированиях.

2025

