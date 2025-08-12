https://ria.ru/20250812/opasnost-2034764898.html
В Белгородской области отменили ракетную опасность
В Белгородской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 12.08.2025
В Белгородской области отменили ракетную опасность
2025-08-12
2025-08-12T12:16:00+03:00
2025-08-12T12:16:00+03:00
2025-08-12T12:16:00+03:00
безопасность
белгородская область
вячеслав гладков
ТУЛА, 12 авг - РИА Новости. Ракетную опасность отменили в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Угрозу ракетного удара в регионе объявили в 12.01 мск, а отменили спустя десять минут. "Отбой ракетной опасности", - написал Гладков.
белгородская область
безопасность, белгородская область, вячеслав гладков
Безопасность, Белгородская область, Вячеслав Гладков
