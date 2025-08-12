https://ria.ru/20250812/opasnost-2034764652.html

В Белгородской области объявили ракетную опасность

В Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 12.08.2025

В Белгородской области объявили ракетную опасность

Ракетную опасность объявили на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 12.08.2025

ТУЛА, 12 авг - РИА Новости. Ракетную опасность объявили на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Вся территория Белгородской области -ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.

безопасность, белгородская область, вячеслав гладков