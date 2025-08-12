https://ria.ru/20250812/opasnost-2034761268.html
В Самарской области отменили опасность атаки БПЛА
В Самарской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 12.08.2025
В Самарской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменили на территории Самарской области, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 12.08.2025
САМАРА, 12 авг - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменили на территории Самарской области, сообщается в приложении МЧС России. Ранее в регионе была объявлена опасность атаки беспилотников, она продлилась чуть больше 6 часов. "Внимание! В Самарской области отбой опасности атаки БПЛА!" - говорится в приложении МЧС России.
