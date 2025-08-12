https://ria.ru/20250812/opasnost-2034761268.html

В Самарской области отменили опасность атаки БПЛА

В Самарской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 12.08.2025

В Самарской области отменили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА отменили на территории Самарской области, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 12.08.2025

2025-08-12T12:04:00+03:00

2025-08-12T12:04:00+03:00

2025-08-12T12:04:00+03:00

безопасность

самарская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962135752_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_328722fe4042a1c2e4deca4f3cb5dd79.jpg

САМАРА, 12 авг - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменили на территории Самарской области, сообщается в приложении МЧС России. Ранее в регионе была объявлена опасность атаки беспилотников, она продлилась чуть больше 6 часов. "Внимание! В Самарской области отбой опасности атаки БПЛА!" - говорится в приложении МЧС России.

https://ria.ru/20250812/uzel-2034760715.html

самарская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, самарская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)