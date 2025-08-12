https://ria.ru/20250812/opasnost-2034717239.html
В Курской области объявили ракетную опасность
В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 12.08.2025
В Курской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на территории Курской области, сообщили в оперативном штабе региона. РИА Новости, 12.08.2025
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Курской области, сообщили в оперативном штабе региона. "Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - говорится в публикации Telegram-канала оперативного штаба Курской области.
