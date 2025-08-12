https://ria.ru/20250812/opasnost-2034714519.html
В Курской области отменили опасность атаки БПЛА
В Курской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 12.08.2025
В Курской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки беспилотников отменена на всей территории Курской области, сообщили в оперативном штабе правительства региона. РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T07:55:00+03:00
2025-08-12T07:55:00+03:00
2025-08-12T07:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938272634_170:635:1320:1282_1920x0_80_0_0_57f5d6426113f6944836616846c6a775.jpg
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников отменена на всей территории Курской области, сообщили в оперативном штабе правительства региона. Опасность была объявлена во вторник в 0.53 мск, она длилась около семи часов. "Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", - сообщили в Telegram-канале оперштаба.
https://ria.ru/20250812/opasnost-2034708554.html
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938272634_173:604:1078:1282_1920x0_80_0_0_5a347cd66fbd99ba8c598c247d24e366.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, курская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область
В Курской области отменили опасность атаки БПЛА
В Курской области власти отменили опасность атаки БПЛА