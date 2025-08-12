Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА
Специальная военная операция на Украине
 
05:50 12.08.2025
В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменили на территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
вячеслав гладков
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменили на территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Режим опасности атаки БПЛА был объявлен в регионе в 2.11 мск вторника, он продлился более трех часов. "Отбой опасности БПЛА на всей территории (Белгородской - ред.) области", - написал Гладков в Telegram-канале.
белгородская область
Новости
безопасность, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Вячеслав Гладков
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменили на территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Режим опасности атаки БПЛА был объявлен в регионе в 2.11 мск вторника, он продлился более трех часов.
"Отбой опасности БПЛА на всей территории (Белгородской - ред.) области", - написал Гладков в Telegram-канале.
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
В Ростовской области отразили атаку БПЛА
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
