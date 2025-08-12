https://ria.ru/20250812/opasnost-2034708554.html

В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА

В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 12.08.2025

В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА отменили на территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 12.08.2025

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменили на территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Режим опасности атаки БПЛА был объявлен в регионе в 2.11 мск вторника, он продлился более трех часов. "Отбой опасности БПЛА на всей территории (Белгородской - ред.) области", - написал Гладков в Telegram-канале.

