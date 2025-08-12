https://ria.ru/20250812/opasnost-2034704484.html
На территории Северной Осетии объявили режим беспилотной опасности
2025-08-12T04:35:00+03:00
2025-08-12T04:35:00+03:00
2025-08-12T04:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
сергей меняйло
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Режим беспилотной опасности объявили на территории Республики Северная Осетия, сообщил губернатор Сергей Меняйло. "В республике введен режим беспилотной опасности", - написал он в Telegram-канале. Губернатор также предупредил жителей региона о возможном замедлении работы мобильного интернета и связи и призвал сохранять спокойствие.
сергей меняйло
Специальная военная операция на Украине, Сергей Меняйло
