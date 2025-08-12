Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
04:35 12.08.2025 (обновлено: 04:58 12.08.2025)
Режим беспилотной опасности объявили на территории Республики Северная Осетия, сообщил губернатор Сергей Меняйло.
специальная военная операция на украине
сергей меняйло
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Режим беспилотной опасности объявили на территории Республики Северная Осетия, сообщил губернатор Сергей Меняйло. "В республике введен режим беспилотной опасности", - написал он в Telegram-канале. Губернатор также предупредил жителей региона о возможном замедлении работы мобильного интернета и связи и призвал сохранять спокойствие.
сергей меняйло
Специальная военная операция на Украине, Сергей Меняйло
На территории Северной Осетии объявили режим беспилотной опасности

Меняйло: в Северной Осетии ввели режим беспилотной опасности

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Режим беспилотной опасности объявили на территории Республики Северная Осетия, сообщил губернатор Сергей Меняйло.
"В республике введен режим беспилотной опасности", - написал он в Telegram-канале.
Губернатор также предупредил жителей региона о возможном замедлении работы мобильного интернета и связи и призвал сохранять спокойствие.
В Кабардино-Балкарии объявили режим беспилотной опасности
04:33
 
Специальная военная операция на УкраинеСергей Меняйло
 
 
