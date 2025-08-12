https://ria.ru/20250812/opasnost-2034704371.html
В Кабардино-Балкарии объявили режим беспилотной опасности
специальная военная операция на украине
происшествия
казбек коков
НАЛЬЧИК, 12 авг - РИА Новости. Беспилотную опасность объявили на территории Кабардино-Балкарии, сообщил глава региона Казбек Коков. "Уважаемые жители и гости республики! На территории Кабардино-Балкарии объявлена беспилотная опасность", - написал Коков в Telegram-канале. Он добавил, что в республике местами возможно замедление работы мобильного интернета.
происшествия, казбек коков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Казбек Коков
