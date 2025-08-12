https://ria.ru/20250812/opasnost-2034697984.html
В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявили на территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Опасность атаки БПЛА на всей территории (Белгородской - ред.) области", - написал он в Telegram-канале.
