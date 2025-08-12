https://ria.ru/20250812/oon-2034884832.html

В ООН прокомментировали предстоящий саммит Путина и Трампа

В ООН прокомментировали предстоящий саммит Путина и Трампа - РИА Новости, 12.08.2025

В ООН прокомментировали предстоящий саммит Путина и Трампа

Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя предстоящий саммит лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил, что в Организации... РИА Новости, 12.08.2025

2025-08-12T19:50:00+03:00

2025-08-12T19:50:00+03:00

2025-08-12T19:50:00+03:00

в мире

россия

сша

аляска

стефан дюжаррик

владимир путин

дональд трамп

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733238966_0:0:3220:1811_1920x0_80_0_0_6d9d5b80f055c793ea6107f2aa7ea811.jpg

ООН, 12 авг – РИА Новости. Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя предстоящий саммит лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил, что в Организации приветствуют "конструктивный диалог". "Мы приветствуем конструктивный диалог между государствами-членами (ООН – ред.)", – сказал Дюжаррик. Кремль и Белый дом ранее объявили, что президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Точное место встречи в штате пока не обозначали ни в Москве, ни в Вашингтоне.

https://ria.ru/20250812/ssha-2034884290.html

россия

сша

аляска

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, аляска, стефан дюжаррик, владимир путин, дональд трамп, оон