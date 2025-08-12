https://ria.ru/20250812/oon-2034884832.html
В ООН прокомментировали предстоящий саммит Путина и Трампа
В ООН прокомментировали предстоящий саммит Путина и Трампа - РИА Новости, 12.08.2025
В ООН прокомментировали предстоящий саммит Путина и Трампа
Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя предстоящий саммит лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил, что в Организации... РИА Новости, 12.08.2025
ООН, 12 авг – РИА Новости. Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя предстоящий саммит лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил, что в Организации приветствуют "конструктивный диалог". "Мы приветствуем конструктивный диалог между государствами-членами (ООН – ред.)", – сказал Дюжаррик. Кремль и Белый дом ранее объявили, что президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Точное место встречи в штате пока не обозначали ни в Москве, ни в Вашингтоне.
В ООН прокомментировали предстоящий саммит Путина и Трампа
Дюжаррик: в ООН приветствуют конструктивный диалог между Россией и США