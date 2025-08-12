Рейтинг@Mail.ru
В ООН прокомментировали предстоящий саммит Путина и Трампа
19:50 12.08.2025
В ООН прокомментировали предстоящий саммит Путина и Трампа
В ООН прокомментировали предстоящий саммит Путина и Трампа
в мире
россия
сша
аляска
стефан дюжаррик
владимир путин
дональд трамп
оон
ООН, 12 авг – РИА Новости. Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя предстоящий саммит лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил, что в Организации приветствуют "конструктивный диалог". "Мы приветствуем конструктивный диалог между государствами-членами (ООН – ред.)", – сказал Дюжаррик. Кремль и Белый дом ранее объявили, что президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Точное место встречи в штате пока не обозначали ни в Москве, ни в Вашингтоне.
в мире, россия, сша, аляска, стефан дюжаррик, владимир путин, дональд трамп, оон
В мире, Россия, США, Аляска, Стефан Дюжаррик, Владимир Путин, Дональд Трамп, ООН
ООН, 12 авг – РИА Новости. Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя предстоящий саммит лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил, что в Организации приветствуют "конструктивный диалог".
"Мы приветствуем конструктивный диалог между государствами-членами (ООН – ред.)", – сказал Дюжаррик.
Кремль и Белый дом ранее объявили, что президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Точное место встречи в штате пока не обозначали ни в Москве, ни в Вашингтоне.
Лавров обсудил с Рубио подготовку к встрече Путина и Трампа
В миреРоссияСШААляскаСтефан ДюжаррикВладимир ПутинДональд ТрампООН
 
 
