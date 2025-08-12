https://ria.ru/20250812/omut-2034812087.html
Российские изобретатели представили улучшенную РЭБ-систему
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Российские изобретатели при поддержке Кулибин-клуба Народного фронта представили улучшенную РЭБ-систему "Омут", сообщили в пресс-службе Народного фронта. РЭБ-системы "Омут" предназначены для защиты военной техники, легкого и грузового автотранспорта от атак БПЛА путём подавления каналов связи. "Мы провели тестирование всех известных антенн и для наших РЭБ-систем выбрали новые антенны, улучшив их показатели на 20%. Данный тип антенн обеспечивает четкую круговую диаграмму направленности", – приводятся в сообщении слова представителя компании Sky Bullet. Народный фронт, по данным пресс-службы, передал уже сотни изделий российским подразделениям. Очередные 50 комплектов передадут бойцам на днях. "Историй от бойцов много, чаще всего они про картину, как дроны противника падают, не долетев до цели, и все остаются живы и невредимы. Для нас получать такие отзывы очень ценно... Противник не стоит на месте и применяет всё новые типы дронов, следовательно, потребности бойцов меняются, а наша задача - работать на опережение для сохранения жизней наших товарищей", - отметил представитель компании. Также он добавил, что Sky Bullet работает над расширением частот и увеличением числа диапазонов, чтобы антенны показывали высокий коэффициент усиления, а устройства были максимально удобными для бойцов. По словам представителя компании, к выпуску уже готовится устройство, уменьшенное по габаритам, но сохранившее необходимые характеристики. Кулибин-клуб Народного фронта занимается отбором, тестированием, поддержкой серийного производства лучших разработок отечественных инженеров. Благодаря этой инициативе удалось поставить на передовую тысячи инновационных средств радиоэлектронной борьбы, квадрокоптеры, самоходные тележки-роботы и многое другое.
