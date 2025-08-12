Рейтинг@Mail.ru
Российские изобретатели представили улучшенную РЭБ-систему
Надежные люди
 
15:18 12.08.2025 (обновлено: 15:19 12.08.2025)
Российские изобретатели представили улучшенную РЭБ-систему
Российские изобретатели при поддержке Кулибин-клуба Народного фронта представили улучшенную РЭБ-систему "Омут", сообщили в пресс-службе Народного фронта. РИА Новости, 12.08.2025
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Российские изобретатели при поддержке Кулибин-клуба Народного фронта представили улучшенную РЭБ-систему "Омут", сообщили в пресс-службе Народного фронта. РЭБ-системы "Омут" предназначены для защиты военной техники, легкого и грузового автотранспорта от атак БПЛА путём подавления каналов связи. "Мы провели тестирование всех известных антенн и для наших РЭБ-систем выбрали новые антенны, улучшив их показатели на 20%. Данный тип антенн обеспечивает четкую круговую диаграмму направленности", – приводятся в сообщении слова представителя компании Sky Bullet. Народный фронт, по данным пресс-службы, передал уже сотни изделий российским подразделениям. Очередные 50 комплектов передадут бойцам на днях. "Историй от бойцов много, чаще всего они про картину, как дроны противника падают, не долетев до цели, и все остаются живы и невредимы. Для нас получать такие отзывы очень ценно... Противник не стоит на месте и применяет всё новые типы дронов, следовательно, потребности бойцов меняются, а наша задача - работать на опережение для сохранения жизней наших товарищей", - отметил представитель компании. Также он добавил, что Sky Bullet работает над расширением частот и увеличением числа диапазонов, чтобы антенны показывали высокий коэффициент усиления, а устройства были максимально удобными для бойцов. По словам представителя компании, к выпуску уже готовится устройство, уменьшенное по габаритам, но сохранившее необходимые характеристики. Кулибин-клуб Народного фронта занимается отбором, тестированием, поддержкой серийного производства лучших разработок отечественных инженеров. Благодаря этой инициативе удалось поставить на передовую тысячи инновационных средств радиоэлектронной борьбы, квадрокоптеры, самоходные тележки-роботы и многое другое.
рэб, сво
Надежные люди, РЭБ, СВО
Российские изобретатели представили улучшенную РЭБ-систему

Российские изобретатели представили улучшенную РЭБ-систему "Омут"

Беспилотный летательный аппарат в небе
Беспилотный летательный аппарат в небе - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© Depositphotos.com / biosdi
Беспилотный летательный аппарат в небе. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Российские изобретатели при поддержке Кулибин-клуба Народного фронта представили улучшенную РЭБ-систему "Омут", сообщили в пресс-службе Народного фронта.
РЭБ-системы "Омут" предназначены для защиты военной техники, легкого и грузового автотранспорта от атак БПЛА путём подавления каналов связи.
"Мы провели тестирование всех известных антенн и для наших РЭБ-систем выбрали новые антенны, улучшив их показатели на 20%. Данный тип антенн обеспечивает четкую круговую диаграмму направленности", – приводятся в сообщении слова представителя компании Sky Bullet.
Народный фронт, по данным пресс-службы, передал уже сотни изделий российским подразделениям. Очередные 50 комплектов передадут бойцам на днях.
"Историй от бойцов много, чаще всего они про картину, как дроны противника падают, не долетев до цели, и все остаются живы и невредимы. Для нас получать такие отзывы очень ценно... Противник не стоит на месте и применяет всё новые типы дронов, следовательно, потребности бойцов меняются, а наша задача - работать на опережение для сохранения жизней наших товарищей", - отметил представитель компании.
Также он добавил, что Sky Bullet работает над расширением частот и увеличением числа диапазонов, чтобы антенны показывали высокий коэффициент усиления, а устройства были максимально удобными для бойцов. По словам представителя компании, к выпуску уже готовится устройство, уменьшенное по габаритам, но сохранившее необходимые характеристики.
Кулибин-клуб Народного фронта занимается отбором, тестированием, поддержкой серийного производства лучших разработок отечественных инженеров. Благодаря этой инициативе удалось поставить на передовую тысячи инновационных средств радиоэлектронной борьбы, квадрокоптеры, самоходные тележки-роботы и многое другое.
