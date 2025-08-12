https://ria.ru/20250812/ogranicheniya-2034717655.html
В аэропортах Нижнего Новгорода и Нижнекамска ввели временные ограничения
В аэропортах Нижнего Новгорода и Нижнекамска ввели временные ограничения - РИА Новости, 12.08.2025
В аэропортах Нижнего Новгорода и Нижнекамска ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Нижнего Новгорода и Нижнекамска, сообщила Росавиация. РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T08:26:00+03:00
2025-08-12T08:26:00+03:00
2025-08-12T08:36:00+03:00
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Нижнего Новгорода и Нижнекамска, сообщила Росавиация."Аэропорты Нижнекамск (Бегишево) Нижний Новгород (Стригино) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
