08:26 12.08.2025 (обновлено: 08:36 12.08.2025)
В аэропортах Нижнего Новгорода и Нижнекамска ввели временные ограничения
В аэропортах Нижнего Новгорода и Нижнекамска ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Нижнего Новгорода и Нижнекамска, сообщила Росавиация. РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T08:26:00+03:00
2025-08-12T08:36:00+03:00
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Нижнего Новгорода и Нижнекамска, сообщила Росавиация."Аэропорты Нижнекамск (Бегишево) Нижний Новгород (Стригино) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
нижнекамск, нижний новгород, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Нижнекамск, Нижний Новгород, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропортах Нижнего Новгорода и Нижнекамска ввели временные ограничения

В аэропортах Нижнего Новгорода и Нижнекамска ввели временные ограничения

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Нижнего Новгорода и Нижнекамска, сообщила Росавиация.
"Аэропорты Нижнекамск (Бегишево) Нижний Новгород (Стригино) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Нашивка сотрудника МЧС России - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
В Кузбассе легкомоторный самолет-амфибия совершил жесткую посадку
08:19
 
НижнекамскНижний НовгородФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
