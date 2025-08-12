https://ria.ru/20250812/ogranicheniya-2034717655.html

В аэропортах Нижнего Новгорода и Нижнекамска ввели временные ограничения

В аэропортах Нижнего Новгорода и Нижнекамска ввели временные ограничения - РИА Новости, 12.08.2025

В аэропортах Нижнего Новгорода и Нижнекамска ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Нижнего Новгорода и Нижнекамска, сообщила Росавиация. РИА Новости, 12.08.2025

2025-08-12T08:26:00+03:00

2025-08-12T08:26:00+03:00

2025-08-12T08:36:00+03:00

нижнекамск

нижний новгород

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/07/1997916638_0:85:3072:1813_1920x0_80_0_0_870c294d32f1d8e0d1678f03c49e7fe8.jpg

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Нижнего Новгорода и Нижнекамска, сообщила Росавиация."Аэропорты Нижнекамск (Бегишево) Нижний Новгород (Стригино) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

https://ria.ru/20250812/samolet-amfibija-2034716664.html

нижнекамск

нижний новгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

нижнекамск, нижний новгород, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)