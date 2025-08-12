https://ria.ru/20250812/ogranicheniya-2034714867.html
В аэропорту Казани ввели временные ограничения на полеты
В аэропорту Казани ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 12.08.2025
В аэропорту Казани ввели временные ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Казани, сообщила Росавиация. РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T07:56:00+03:00
2025-08-12T07:56:00+03:00
2025-08-12T08:00:00+03:00
казань
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951876506_0:16:2937:1668_1920x0_80_0_0_10cb7f267f06a68eac0254e5ded764e9.jpg
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Казани, сообщила Росавиация."Аэропорт Казань... Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250812/ogranicheniya-2034713419.html
казань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951876506_303:0:2635:1749_1920x0_80_0_0_42ca4b9ee0e1c95e5f99b02d167fc90d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казань, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Казань, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропорту Казани ввели временные ограничения на полеты
Росавиация: в аэропорту Казани ввели временные ограничения на полеты