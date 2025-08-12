Рейтинг@Mail.ru
18:21 12.08.2025 (обновлено: 18:22 12.08.2025)
Руководство КузГТУ заподозрили в фиктивном зачислении студентов
КЕМЕРОВО, 12 авг – РИА Новости. Руководство Кузбасского государственного технического университета (КузГТУ) подозревают в зачислении студентов без экзаменов, у ректора и ряда должностных лиц вуза прошли обыски, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Должностные лица Кузбасского государственного технического университета, входящие в состав приемной комиссии в 2022-2023 учебном году, фиктивно зачислили в КузГТУ около 100 абитуриентов без сдачи вступительных экзаменов… на программы бакалавриата и специалитета на очную бюджетную форму. С сентября 2022 года по март 2025 года указанные студенты… получили стипендию и материальную помощь. Общая сумма ущерба превышает 18 миллионов рублей", – рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), отметив, что на данный момент никто не задержан. "Прошли обыски у ректора и ряда должностных лиц", – сказал собеседник агентства. Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачёва занимается подготовкой инженерных кадров высшей квалификации. На сегодня в нем обучаются более 11 тысяч студентов из 11 стран мира. Ректором вуза является Алексей Яковлев.
© Фото : public domainКузбасский государственный технический университет
© Фото : public domain
Кузбасский государственный технический университет. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 12 авг – РИА Новости. Руководство Кузбасского государственного технического университета (КузГТУ) подозревают в зачислении студентов без экзаменов, у ректора и ряда должностных лиц вуза прошли обыски, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Должностные лица Кузбасского государственного технического университета, входящие в состав приемной комиссии в 2022-2023 учебном году, фиктивно зачислили в КузГТУ около 100 абитуриентов без сдачи вступительных экзаменов… на программы бакалавриата и специалитета на очную бюджетную форму. С сентября 2022 года по март 2025 года указанные студенты… получили стипендию и материальную помощь. Общая сумма ущерба превышает 18 миллионов рублей", – рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), отметив, что на данный момент никто не задержан.
"Прошли обыски у ректора и ряда должностных лиц", – сказал собеседник агентства.
Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачёва занимается подготовкой инженерных кадров высшей квалификации. На сегодня в нем обучаются более 11 тысяч студентов из 11 стран мира. Ректором вуза является Алексей Яковлев.
