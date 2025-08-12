https://ria.ru/20250812/obstrel-2034732636.html

Мирошник заявил об увеличении числа украинских атак на гражданские объекты

Мирошник заявил об увеличении числа украинских атак на гражданские объекты

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. На сообщение о саммите РФ-США Украина резко увеличила обстрелы населенных пунктов и гражданских объектов - с 50 до 130 населенных пунктов в день, заявил РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник."На сообщение о подготовке саммита Россия-США Украина отреагировала резким увеличением числа обстрелов населенных пунктов и гражданских объектов на территории России. Если в начале недели ВСУ перманентно обстреливали гражданские объекты на территории примерно 50 населенных пунктов, то после сообщения о подготовке переговоров, число населенных пунктов, попавших под украинские удары выросло примерно до 130 (138 - в субботу, и 128 - в воскресенье)", - сообщил Мирошник в своем еженедельном докладе за 4-10 августа, который он предоставил РИА Новости.По данным, собранным службой посла по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима, за минувшую неделю от обстрелов пострадали 127 мирных жителей: ранены 105 человек, в том числе 6 несовершеннолетних детей, погибли 22 человека."Печальное "лидерство" по числу погибших мирных жителей на минувшей неделе было за ЛНР и Белгородской областью. Чаще всего обстрелам подвергались гражданские объекты на территориях Белгородской, Курской, Херсонской областей", - добавил Мирошник.

