Украинские войска 11 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

2025-08-12T00:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

украина

донецкая народная республика

ДОНЕЦК, 12 авг - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 11 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 12 боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Одиннадцать фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Одиннадцать вооруженных атак - на горловском направлении. Всего выпущено 12 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления. В управление поступили сведения о гибели двух и ранении четырех мирных жителей. За предыдущие сутки было зафиксировано два обстрела.

украина

донецкая народная республика

2025

