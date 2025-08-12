https://ria.ru/20250812/novikom-2034769068.html

Прибыль НОВИКОМА за I полугодие 2025 года выросла до 14,5 млрд рублей

Прибыль НОВИКОМА за I полугодие 2025 года выросла до 14,5 млрд рублей - РИА Новости, 12.08.2025

Прибыль НОВИКОМА за I полугодие 2025 года выросла до 14,5 млрд рублей

Чистая прибыль Банка НОВИКОМ (входит в "РТ-Финанс" – центр компетенций финуслуг Госкорпорации Ростех) в первом полугодии 2025 года составила 14,5 миллиарда... РИА Новости, 12.08.2025

2025-08-12T12:42:00+03:00

2025-08-12T12:42:00+03:00

2025-08-12T12:42:00+03:00

банки

новикомбанк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017117533_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_ffc1975a14e0bae5e0492e30b07ebc96.jpg

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Чистая прибыль Банка НОВИКОМ (входит в "РТ-Финанс" – центр компетенций финуслуг Госкорпорации Ростех) в первом полугодии 2025 года составила 14,5 миллиарда рублей, что на 7% превышает показатели аналогичного периода прошлого года, свидетельствует промежуточная полугодовая отчетность банка по РСБУ. Объем активов банка по итогам отчетного периода достиг 1079,8 миллиарда рублей, что на 4% выше показателя начала года. Собственные средства банка за первую половину 2025 года увеличились на 10,6% – с 118,5 миллиарда рублей до 131,1 миллиарда рублей. Чистый процентный доход составил 26,5 миллиарда рублей, что на 4% выше аналогичного показателя 2024 года. Как отметили в пресс-службе банка, ключевыми факторами роста стали устойчивый к внешним вызовам бизнес-профиль, диверсификация ресурсной базы, грамотное управление ликвидностью, а также высокий уровень достаточности капитала. "Эффективное развитие бизнеса НОВИКОМА и укрепление позиций среди крупнейших банков России находят отражение в рейтингах всех ведущих российских кредитных агентств. Так, в первом полугодии 2025 года "Эксперт РА" повысило рейтинг банка до ruAA со стабильным прогнозом, а "НКР" подтвердило кредитный рейтинг организации на уровне AA-.ru, изменив прогноз со стабильного на позитивный", - говорится в сообщении. В пресс-службе напомнили, что банк Ростеха является ключевым партнером предприятий российского авиастроения, двигателестроения, радиоэлектронной промышленности и других сфер реальной экономики. В целях поддержки производств, выполняющих задачи достижения технологического суверенитета, банк участвует в ключевых государственных механизмах льготного кредитования промышленности. При его финансовой поддержке развиваются ведущие отечественные предприятия, выполняются НИОКР, внедряются новые технологии, производится инновационная продукция. Также НОВИКОМ содействует развитию малого и среднего бизнеса по всей стране. "Планомерным повышением финансовых показателей НОВИКОМ подтверждает статус надежного партнера российской высокотехнологичной промышленности. Мы уверенно следуем цели, поставленной перед банком государством и акционером, – применяем передовые финансовые решения для развития приоритетных отраслей экономики, наращивания производства инновационной продукции и, в конечном итоге, достижения технологического лидерства России", – приводится в сообщении комментарий председателя правления Банка НОВИКОМ Елены Георгиевой.

https://ria.ru/20250620/nkr-2024257230.html

https://ria.ru/20250423/novikom-2013027889.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

банки, новикомбанк