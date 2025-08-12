Рейтинг@Mail.ru
Прибыль НОВИКОМА за I полугодие 2025 года выросла до 14,5 млрд рублей
12.08.2025
Прибыль НОВИКОМА за I полугодие 2025 года выросла до 14,5 млрд рублей
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Чистая прибыль Банка НОВИКОМ (входит в "РТ-Финанс" – центр компетенций финуслуг Госкорпорации Ростех) в первом полугодии 2025 года составила 14,5 миллиарда рублей, что на 7% превышает показатели аналогичного периода прошлого года, свидетельствует промежуточная полугодовая отчетность банка по РСБУ. Объем активов банка по итогам отчетного периода достиг 1079,8 миллиарда рублей, что на 4% выше показателя начала года. Собственные средства банка за первую половину 2025 года увеличились на 10,6% – с 118,5 миллиарда рублей до 131,1 миллиарда рублей. Чистый процентный доход составил 26,5 миллиарда рублей, что на 4% выше аналогичного показателя 2024 года. Как отметили в пресс-службе банка, ключевыми факторами роста стали устойчивый к внешним вызовам бизнес-профиль, диверсификация ресурсной базы, грамотное управление ликвидностью, а также высокий уровень достаточности капитала. "Эффективное развитие бизнеса НОВИКОМА и укрепление позиций среди крупнейших банков России находят отражение в рейтингах всех ведущих российских кредитных агентств. Так, в первом полугодии 2025 года "Эксперт РА" повысило рейтинг банка до ruAA со стабильным прогнозом, а "НКР" подтвердило кредитный рейтинг организации на уровне AA-.ru, изменив прогноз со стабильного на позитивный", - говорится в сообщении. В пресс-службе напомнили, что банк Ростеха является ключевым партнером предприятий российского авиастроения, двигателестроения, радиоэлектронной промышленности и других сфер реальной экономики. В целях поддержки производств, выполняющих задачи достижения технологического суверенитета, банк участвует в ключевых государственных механизмах льготного кредитования промышленности. При его финансовой поддержке развиваются ведущие отечественные предприятия, выполняются НИОКР, внедряются новые технологии, производится инновационная продукция. Также НОВИКОМ содействует развитию малого и среднего бизнеса по всей стране. "Планомерным повышением финансовых показателей НОВИКОМ подтверждает статус надежного партнера российской высокотехнологичной промышленности. Мы уверенно следуем цели, поставленной перед банком государством и акционером, – применяем передовые финансовые решения для развития приоритетных отраслей экономики, наращивания производства инновационной продукции и, в конечном итоге, достижения технологического лидерства России", – приводится в сообщении комментарий председателя правления Банка НОВИКОМ Елены Георгиевой.
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Чистая прибыль Банка НОВИКОМ (входит в "РТ-Финанс" – центр компетенций финуслуг Госкорпорации Ростех) в первом полугодии 2025 года составила 14,5 миллиарда рублей, что на 7% превышает показатели аналогичного периода прошлого года, свидетельствует промежуточная полугодовая отчетность банка по РСБУ.
Объем активов банка по итогам отчетного периода достиг 1079,8 миллиарда рублей, что на 4% выше показателя начала года.
Логотип Новикомбанка - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Агентство НКР улучшило прогноз по кредитному рейтингу НОВИКОМа
20 июня, 15:38
Собственные средства банка за первую половину 2025 года увеличились на 10,6% – с 118,5 миллиарда рублей до 131,1 миллиарда рублей. Чистый процентный доход составил 26,5 миллиарда рублей, что на 4% выше аналогичного показателя 2024 года.
Как отметили в пресс-службе банка, ключевыми факторами роста стали устойчивый к внешним вызовам бизнес-профиль, диверсификация ресурсной базы, грамотное управление ликвидностью, а также высокий уровень достаточности капитала.
"Эффективное развитие бизнеса НОВИКОМА и укрепление позиций среди крупнейших банков России находят отражение в рейтингах всех ведущих российских кредитных агентств. Так, в первом полугодии 2025 года "Эксперт РА" повысило рейтинг банка до ruAA со стабильным прогнозом, а "НКР" подтвердило кредитный рейтинг организации на уровне AA-.ru, изменив прогноз со стабильного на позитивный", - говорится в сообщении.
В пресс-службе напомнили, что банк Ростеха является ключевым партнером предприятий российского авиастроения, двигателестроения, радиоэлектронной промышленности и других сфер реальной экономики. В целях поддержки производств, выполняющих задачи достижения технологического суверенитета, банк участвует в ключевых государственных механизмах льготного кредитования промышленности. При его финансовой поддержке развиваются ведущие отечественные предприятия, выполняются НИОКР, внедряются новые технологии, производится инновационная продукция. Также НОВИКОМ содействует развитию малого и среднего бизнеса по всей стране.
"Планомерным повышением финансовых показателей НОВИКОМ подтверждает статус надежного партнера российской высокотехнологичной промышленности. Мы уверенно следуем цели, поставленной перед банком государством и акционером, – применяем передовые финансовые решения для развития приоритетных отраслей экономики, наращивания производства инновационной продукции и, в конечном итоге, достижения технологического лидерства России", – приводится в сообщении комментарий председателя правления Банка НОВИКОМ Елены Георгиевой.
Сотрудник Ростеха за работой - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
НОВИКОМ усилит поддержку работников предприятий Ростеха
23 апреля, 18:31
 
