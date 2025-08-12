https://ria.ru/20250812/neft-2034816441.html
Швейцария снизила потолок цен на российскую нефть
Швейцария снизила потолок цен на российскую нефть - РИА Новости, 12.08.2025
Швейцария снизила потолок цен на российскую нефть
Швейцария вслед за Евросоюзом снизила потолок цен на российскую нефть до 47,6 доллара за баррель, говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального... РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T15:35:00+03:00
2025-08-12T15:35:00+03:00
2025-08-12T15:42:00+03:00
швейцария
евросоюз
в мире
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1793025950_220:325:3283:2048_1920x0_80_0_0_4dd8eee2087852aa215bd7937dd9c8c2.jpg
ЖЕНЕВА, 12 авг - РИА Новости. Швейцария вслед за Евросоюзом снизила потолок цен на российскую нефть до 47,6 доллара за баррель, говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета страны."Федеральный департамент (министерство - ред.) экономики, образования и исследований также снизил потолок цен на российскую нефть до 47,6 доллара США за баррель, что соответствует мерам ЕС и текущим мировым рыночным ценам", - сказано там.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.Президент РФ Владимир Путин сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20250811/neft-2034689005.html
швейцария
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1793025950_352:0:3083:2048_1920x0_80_0_0_6662b8cc3c8b847413b2faffa5ad6b5a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
швейцария, евросоюз, в мире, россия
Швейцария, Евросоюз, В мире, Россия
Швейцария снизила потолок цен на российскую нефть
Швейцария снизила потолок цен на российскую нефть до 47,6 доллара за баррель