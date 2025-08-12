https://ria.ru/20250812/nato-2034736474.html

"Утратят все столицы". НАТО сделали предупреждение из-за угроз Калининграду

Страны Североатлантического альянса потеряют все свои столицы в случае атаки на Калининградскую область, заявил депутат Госдумы от этого региона Андрей Колесник РИА Новости, 12.08.2025

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Страны Североатлантического альянса потеряют все свои столицы в случае атаки на Калининградскую область, заявил депутат Госдумы от этого региона Андрей Колесник в беседе с "Лентой.ру"."Как только они сунутся в Калининградскую область, потеряют практически все столицы", — предупредил он.По его словам, после ответа на атаку НАТО в европейских городах даже не смогут найти ДНК кого-либо."Относимся к этому очень серьезно. Европейские столицы никакие бомбоубежища не спасут", — подчеркнул Колесник.В июле генерал Кристофер Донахью заявил, что альянс спланировал оперативное подавление оборонительного потенциала сил России в Калининградской области. Генерал утверждает, что страны НАТО реализуют план "линии сдерживания на восточном фланге", который предполагает усиление наземного потенциала и улучшение взаимодействия военной сферы и промышленности в альянсе.Москва в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ России. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

