10:20 12.08.2025 (обновлено: 15:14 12.08.2025)
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Страны Североатлантического альянса потеряют все свои столицы в случае атаки на Калининградскую область, заявил депутат Госдумы от этого региона Андрей Колесник в беседе с "Лентой.ру"."Как только они сунутся в Калининградскую область, потеряют практически все столицы", — предупредил он.По его словам, после ответа на атаку НАТО в европейских городах даже не смогут найти ДНК кого-либо."Относимся к этому очень серьезно. Европейские столицы никакие бомбоубежища не спасут", — подчеркнул Колесник.В июле генерал Кристофер Донахью заявил, что альянс спланировал оперативное подавление оборонительного потенциала сил России в Калининградской области. Генерал утверждает, что страны НАТО реализуют план "линии сдерживания на восточном фланге", который предполагает усиление наземного потенциала и улучшение взаимодействия военной сферы и промышленности в альянсе.Москва в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ России. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele ClarkeФлаг НАТО
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke
Флаг НАТО . Архивное фото
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Страны Североатлантического альянса потеряют все свои столицы в случае атаки на Калининградскую область, заявил депутат Госдумы от этого региона Андрей Колесник в беседе с "Лентой.ру".
"Как только они сунутся в Калининградскую область, потеряют практически все столицы", — предупредил он.
По его словам, после ответа на атаку НАТО в европейских городах даже не смогут найти ДНК кого-либо.
"Относимся к этому очень серьезно. Европейские столицы никакие бомбоубежища не спасут", — подчеркнул Колесник.
В июле генерал Кристофер Донахью заявил, что альянс спланировал оперативное подавление оборонительного потенциала сил России в Калининградской области. Генерал утверждает, что страны НАТО реализуют план "линии сдерживания на восточном фланге", который предполагает усиление наземного потенциала и улучшение взаимодействия военной сферы и промышленности в альянсе.
Москва в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ России. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Калининградская областьРоссияМоскваГосдума РФАндрей КолесниковНАТОВ мире
 
 
