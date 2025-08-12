https://ria.ru/20250812/nalobikha-2034785551.html

Жены героев России из алтайского села помогают участникам спецоперации

Жены героев России из алтайского села помогают участникам спецоперации - РИА Новости, 12.08.2025

Жены героев России из алтайского села помогают участникам спецоперации

Жены героев России из алтайского села Налобиха помогают участникам спецоперации, сообщили в региональном отделении Народного фронта. РИА Новости, 12.08.2025

2025-08-12T13:31:00+03:00

2025-08-12T13:31:00+03:00

2025-08-12T13:31:00+03:00

надежные люди

россия

сво

алтайский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034106621_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_28708aa041398594b2d3f27a461409a3.jpg

БАРНАУЛ, 12 авг - РИА Новости. Жены героев России из алтайского села Налобиха помогают участникам спецоперации, сообщили в региональном отделении Народного фронта. "Вместе к победе: жёны героев России в алтайском селе Налобиха круглосуточно помогают фронту. Анна Зикратьева и Анастасия Молчанова проживают в Налобихе Косихинского района… Девушки объединились и бросили все свои силы на помощь мужьям и всем защитникам Родины. Начали плести маскировочные сети, формировать продуктовые наборы", - говорится в сообщении. Отмечается, что участникам СВО помогают многие жители Налобихи: ежемесячно они отправляют от 80 до 100 посылок на передовую. "А парни чувствуют поддержку земляков, своих любимых женщин и совершают героические подвиги. Так, наводчик Виталий Зикратьев и механик-водитель Константин Молчанов взяли высоту, которую военнослужащие не могли взять полтора года. За это наши земляки получили звание Героя России", - подчеркнули в Народном фронте.

https://ria.ru/20250811/svo-2034643267.html

россия

алтайский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сво, алтайский край