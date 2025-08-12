https://ria.ru/20250812/nalobikha-2034785551.html
Жены героев России из алтайского села помогают участникам спецоперации
БАРНАУЛ, 12 авг - РИА Новости. Жены героев России из алтайского села Налобиха помогают участникам спецоперации, сообщили в региональном отделении Народного фронта. "Вместе к победе: жёны героев России в алтайском селе Налобиха круглосуточно помогают фронту. Анна Зикратьева и Анастасия Молчанова проживают в Налобихе Косихинского района… Девушки объединились и бросили все свои силы на помощь мужьям и всем защитникам Родины. Начали плести маскировочные сети, формировать продуктовые наборы", - говорится в сообщении. Отмечается, что участникам СВО помогают многие жители Налобихи: ежемесячно они отправляют от 80 до 100 посылок на передовую. "А парни чувствуют поддержку земляков, своих любимых женщин и совершают героические подвиги. Так, наводчик Виталий Зикратьев и механик-водитель Константин Молчанов взяли высоту, которую военнослужащие не могли взять полтора года. За это наши земляки получили звание Героя России", - подчеркнули в Народном фронте.
