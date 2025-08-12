https://ria.ru/20250812/nalichnye-2034803715.html

Эксперты оценили влияние роста спроса на наличные на банковский сектор

Выросший спрос на снятие наличных среди граждан не окажет существенного влияния на банковский сектор России, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Выросший спрос на снятие наличных среди граждан не окажет существенного влияния на банковский сектор России, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Ранее Банк России в информационно-аналитическом комментарии сообщал, что граждане по итогам июля стали чаще снимать наличные деньги. А рост наличных в обращении привел к оттоку 200 миллиардов рублей из банковской системы. Как пояснил регулятор, спрос на снятие наличных немного выше значений прошлых лет, отклонение может быть связано в том числе со стремлением населения и бизнеса сформировать запас наличных денег для расчетов на новостях о нововведениях в законодательстве, касающихся мониторинга платежей, а также о временном отключении интернета в отдельных регионах. Вопрос ликвидности"В случае резкого роста изъятий наличных банки могут столкнуться с краткосрочными рисками дефицита ликвидности", - рассуждает директор рейтингов финансовых институтов НРА Наталья Богомолова. "Для банковского сектора это означает необходимость поддерживать больший объем ликвидности в банкоматах и кассах, а также пересматривать логистику инкассации, чтобы исключить ситуации с пустыми банкоматами в пиковые периоды", - отмечает аналитик финансового маркетплейса "Сравни" Алексей Лоссан. Это способно понизить ликвидность отдельных банков, особенно если интерес к снятию денег будет массовым и будет вызван ажиотажным фактором, добавляет руководитель направления экспертной аналитики финансового маркетплейса "Банки.ру" Инна Солдатенкова. До проблем пока далекоОднако в текущих условиях банковская система сохраняет профицит ликвидности, что снижает потенциальные негативные последствия, отмечает Богомолова. Да и в текущей ситуации сомнительно, что наблюдаемый скачок интереса к наличным может вызвать "кризис доверия" к банковской системе и негативно отразиться на финансовой стабильности, считает Солдатенкова. За последние годы неоднократно наблюдались всплески увеличения снятия наличных денег населением, у банковского сектора имеется достаточная прочность обеспечения наличного денежного оборота на сегодняшний день и повышенный спрос хорошо удовлетворяется, поясняет председатель экспертного совета ассоциации "НДО" Дмитрий Поляков. Значительного ущерба для финансовой устойчивости банков такие операции не несут, речь идет скорее о перераспределении структуры платежей и временном изменении клиентских привычек. Более того, в долгосрочной перспективе влияние на экономику в целом вряд ли будет существенным, если перебои останутся кратковременными и локальными, отмечает также Лоссан. "В целом, вряд ли рост спроса на наличные существенным образом скажется как-то на банковской системе. Гипотетически, если объем операций с наличными начинает превышать безналичные операции, то банки могут потерять в комиссионных доходах. Но пока до этого еще очень далеко. И это вряд ли отразится на экономике", - подытожила эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Анна Кокорева. Что же касается возможных проблем доступа к наличным при плохой работе интернета, то альтернативными способами доступа к финансам в таких условиях могут быть операции через банкоматы в режиме офлайн, использование банковских отделений, переводы по смс, перечисляет Лоссан. Также возможна оплата через офлайн-кошельки на смартфонах, которые позволяют совершать операции без постоянного подключения к сети, напоминает он.

