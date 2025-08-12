https://ria.ru/20250812/nak-2034755747.html
В России с начала года задержали более 290 мигрантов
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. С начала года в России задержано свыше 290 мигрантов и пресечена подготовка ими 18 терактов в людных местах, сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК).Во вторник в Москве под руководством председателя НАК, директора ФСБ России Александра Бортникова состоялось заседание НАК, на котором были рассмотрены вопросы исполнения утверждённого президентом России Владимиром Путиным комплексного плана противодействия идеологии терроризма."За 7 месяцев текущего года задержано свыше 290 мигрантов, пресечена подготовка ими 18 терактов в местах массового пребывания людей", - говорится в сообщении.
