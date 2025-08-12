https://ria.ru/20250812/nak-2034755747.html

В России с начала года задержали более 290 мигрантов

В России с начала года задержали более 290 мигрантов - РИА Новости, 12.08.2025

В России с начала года задержали более 290 мигрантов

С начала года в России задержано свыше 290 мигрантов и пресечена подготовка ими 18 терактов в людных местах, сообщил Национальный антитеррористический комитет... РИА Новости, 12.08.2025

2025-08-12T11:46:00+03:00

2025-08-12T11:46:00+03:00

2025-08-12T11:47:00+03:00

россия

национальный антитеррористический комитет рф

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572801158_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_c0b83f34738b46589ced6480d0317181.jpg

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. С начала года в России задержано свыше 290 мигрантов и пресечена подготовка ими 18 терактов в людных местах, сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК).Во вторник в Москве под руководством председателя НАК, директора ФСБ России Александра Бортникова состоялось заседание НАК, на котором были рассмотрены вопросы исполнения утверждённого президентом России Владимиром Путиным комплексного плана противодействия идеологии терроризма."За 7 месяцев текущего года задержано свыше 290 мигрантов, пресечена подготовка ими 18 терактов в местах массового пребывания людей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250731/migrant-2032727418.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, национальный антитеррористический комитет рф, происшествия