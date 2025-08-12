Рейтинг@Mail.ru
В России с начала года задержали более 290 мигрантов
11:46 12.08.2025
В России с начала года задержали более 290 мигрантов
В России с начала года задержали более 290 мигрантов - РИА Новости, 12.08.2025
В России с начала года задержали более 290 мигрантов
С начала года в России задержано свыше 290 мигрантов и пресечена подготовка ими 18 терактов в людных местах, сообщил Национальный антитеррористический комитет... РИА Новости, 12.08.2025
россия
национальный антитеррористический комитет рф
происшествия
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. С начала года в России задержано свыше 290 мигрантов и пресечена подготовка ими 18 терактов в людных местах, сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК).Во вторник в Москве под руководством председателя НАК, директора ФСБ России Александра Бортникова состоялось заседание НАК, на котором были рассмотрены вопросы исполнения утверждённого президентом России Владимиром Путиным комплексного плана противодействия идеологии терроризма."За 7 месяцев текущего года задержано свыше 290 мигрантов, пресечена подготовка ими 18 терактов в местах массового пребывания людей", - говорится в сообщении.
россия
россия, национальный антитеррористический комитет рф, происшествия
Россия, Национальный антитеррористический комитет РФ, Происшествия
В России с начала года задержали более 290 мигрантов

В РФ с начала года задержали более 290 мигрантов, в том числе готовивших теракты

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. С начала года в России задержано свыше 290 мигрантов и пресечена подготовка ими 18 терактов в людных местах, сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК).
Во вторник в Москве под руководством председателя НАК, директора ФСБ России Александра Бортникова состоялось заседание НАК, на котором были рассмотрены вопросы исполнения утверждённого президентом России Владимиром Путиным комплексного плана противодействия идеологии терроризма.
"За 7 месяцев текущего года задержано свыше 290 мигрантов, пресечена подготовка ими 18 терактов в местах массового пребывания людей", - говорится в сообщении.
РоссияНациональный антитеррористический комитет РФПроисшествия
 
 
