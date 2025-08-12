Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, сколько колумбийских наемников погибло на Украине
06:41 12.08.2025
Эксперт рассказал, сколько колумбийских наемников погибло на Украине
Эксперт рассказал, сколько колумбийских наемников погибло на Украине
в мире
украина
россия
богота
николай тавдумадзе (посол рф в боготе )
густаво петро
мария захарова
вооруженные силы украины
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости, Олег Краев. Примерно 10-12% колумбийских наемников, воюющих в рядах ВСУ, гибнет, сообщил РИА Новости преподаватель юридического факультета Университета Росарио в Боготе и автор экспертного заключения для конгресса Колумбии по законопроекту о ратификации конвенции ООН о борьбе с наемничеством 1989 года Марио Уруэнья Санчес. "На одной только Украине воюют 5-6 тысяч колумбийских наемников, а смертность среди них порядка 10-12 процентов", - сообщил собеседник агентства. При этом он подчеркнул, что реальное число наемников не поддается точному подсчету. В начале августа президент Колумбии Густаво Петро сообщил, что обратился в конгресс с ходатайством о рассмотрении проекта закона о запрете наемничества в срочном порядке. Ранее он назвал наемничество "ограблением страны", опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X в ответ на заявление посла РФ в Боготе Николая Тавдумадзе РИА Новости о том, что численность колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается на высоком уровне. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
украина
россия
богота
Эксперт рассказал, сколько колумбийских наемников погибло на Украине

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военнослужащие несут тело погибшего
Украинские военнослужащие несут тело погибшего. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости, Олег Краев. Примерно 10-12% колумбийских наемников, воюющих в рядах ВСУ, гибнет, сообщил РИА Новости преподаватель юридического факультета Университета Росарио в Боготе и автор экспертного заключения для конгресса Колумбии по законопроекту о ратификации конвенции ООН о борьбе с наемничеством 1989 года Марио Уруэнья Санчес.
"На одной только Украине воюют 5-6 тысяч колумбийских наемников, а смертность среди них порядка 10-12 процентов", - сообщил собеседник агентства.
При этом он подчеркнул, что реальное число наемников не поддается точному подсчету.
В начале августа президент Колумбии Густаво Петро сообщил, что обратился в конгресс с ходатайством о рассмотрении проекта закона о запрете наемничества в срочном порядке. Ранее он назвал наемничество "ограблением страны", опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X в ответ на заявление посла РФ в Боготе Николая Тавдумадзе РИА Новости о том, что численность колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается на высоком уровне.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
