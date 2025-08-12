Рейтинг@Mail.ru
Экс-начальника отдела полиции на Урале заподозрили в присваивании премий
15:30 12.08.2025 (обновлено: 15:33 12.08.2025)
Экс-начальника отдела полиции на Урале заподозрили в присваивании премий
Экс-начальника отдела полиции на Урале заподозрили в присваивании премий
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 авг – РИА Новости. Бывший начальник отдела полиции №2 Екатеринбурга Александр Банников, обвиняемый в получении взятки и превышении должностных полномочий, присвоил себе новогодние премии 15 подчиненных на сумму 457 тысяч рублей, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. В феврале ведомство информировало, что Банникова обвиняют в получении взятки в значительном размере, его арестовали. По данным областных управления СК РФ и прокуратуры, ночью 17 декабря 2024 года в дежурную часть отдела полиции №2 поступило сообщение, что директора базы отдыха "Золотые пески" в столице Урала избили. Банников предложил другому сотруднику полиции выступить посредником в получении взятки от мужчины, на которого указали как на того, кто совершил преступление. Взятку в 100 тысяч рублей фигурант получил в своем кабинете – за это обещал не начать проверку о нанесении телесных повреждений директору базы отдыха. Он убрал из материалов дела медсправку пострадавшего и его объяснения, что в итоге привело к тому, что дело так и не завели. "В декабре 2024 года обвиняемый дал указание подчиненным сотрудникам о передаче ему денег из средств разовой премии по итогам работы за год под предлогом распределения их между должностными лицами из числа руководства отдела полиции №2... Полученные от 15 подчиненных деньги в общей сумме 457 тысяч рублей он присвоил себе", – рассказали в прокуратуре. Его уголовное дело направят в Кировский районный суд Екатеринбурга, а дело по факту покушения на убийство директора базы отдыха в апреле прокуратура уже направила в инстанцию, в нем обвиняемый проходит как взяткодатель. Как сообщили журналистам в пресс-службе областного управления СК РФ, следователи также провели обыски дома и на рабочем месте у фигуранта, суд наложил арест на его недвижимость и на наличные деньги в сумме более 400 тысяч рублей, изъятые как раз в ходе обыска. После задержания по итогам служебной проверки фигурант был уволен из системы МВД по отрицательным мотивам, такое же наказание постигло и начальника дежурной части того же отдела, еще ряд должностных лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности, уточнял журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. Банников занимал пост главы отдела полиции №2 в Екатеринбурге с 2023 года.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 авг – РИА Новости. Бывший начальник отдела полиции №2 Екатеринбурга Александр Банников, обвиняемый в получении взятки и превышении должностных полномочий, присвоил себе новогодние премии 15 подчиненных на сумму 457 тысяч рублей, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
В феврале ведомство информировало, что Банникова обвиняют в получении взятки в значительном размере, его арестовали.
По данным областных управления СК РФ и прокуратуры, ночью 17 декабря 2024 года в дежурную часть отдела полиции №2 поступило сообщение, что директора базы отдыха "Золотые пески" в столице Урала избили. Банников предложил другому сотруднику полиции выступить посредником в получении взятки от мужчины, на которого указали как на того, кто совершил преступление. Взятку в 100 тысяч рублей фигурант получил в своем кабинете – за это обещал не начать проверку о нанесении телесных повреждений директору базы отдыха. Он убрал из материалов дела медсправку пострадавшего и его объяснения, что в итоге привело к тому, что дело так и не завели.
"В декабре 2024 года обвиняемый дал указание подчиненным сотрудникам о передаче ему денег из средств разовой премии по итогам работы за год под предлогом распределения их между должностными лицами из числа руководства отдела полиции №2... Полученные от 15 подчиненных деньги в общей сумме 457 тысяч рублей он присвоил себе", – рассказали в прокуратуре.
Его уголовное дело направят в Кировский районный суд Екатеринбурга, а дело по факту покушения на убийство директора базы отдыха в апреле прокуратура уже направила в инстанцию, в нем обвиняемый проходит как взяткодатель.
Как сообщили журналистам в пресс-службе областного управления СК РФ, следователи также провели обыски дома и на рабочем месте у фигуранта, суд наложил арест на его недвижимость и на наличные деньги в сумме более 400 тысяч рублей, изъятые как раз в ходе обыска.
После задержания по итогам служебной проверки фигурант был уволен из системы МВД по отрицательным мотивам, такое же наказание постигло и начальника дежурной части того же отдела, еще ряд должностных лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности, уточнял журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
Банников занимал пост главы отдела полиции №2 в Екатеринбурге с 2023 года.
