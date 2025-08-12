https://ria.ru/20250812/mvd-2034721047.html

МВД назвало признаки мошенничества при онлайн-покупках

МВД назвало признаки мошенничества при онлайн-покупках - РИА Новости, 12.08.2025

МВД назвало признаки мошенничества при онлайн-покупках

12.08.2025

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД предупредило о явных признаках мошенничества при онлайн-покупках."Перенос общения в неофициальные мессенджеры… мошенники избегают платформ с историей переписки и защитой покупателя… требование перевода на карту физического лица (легальные магазины используют расчетные счета юрлиц/ИП)… требование дополнительных "возвратных" взносов (последующие платежи блокируются под ложными предлогами)", — говорится в сообщении. Ведомство посоветовало насторожиться, если продавец внезапно решил изменить минимальную сумму вывода или часто изменяет реквизиты. Это может быть явным признаком преступных махинаций по выводу денег.Также злоумышленники регулярно пользуются блокировкой возврата при оформлении заказа, чтобы намеренно не завершать его, и не хотят предоставлять альтернативные способы доставки.Помимо этого, мошенники используют страховку как обязательный авансовый платеж, тогда как по закону она оплачивается при передаче товара.

