Шиитские паломники заявили, что поддерживают Россию в СВО

НАДЖЕФ, 12 авг – РИА Новости. Мусульмане-шииты во время проведения религиозного паломничества Арбаин из иракского Наджефа в Кербелу сообщили РИА Новости, что поддерживают Россию в СВО в борьбе во имя мира и справедливости. "Россия все делает правильно в СВО. Мы выступаем за вашу страну, она воюет за справедливость и мир во всем мире. Мы видим, как русские отстаивают ценности", - рассказал РИА Новости паломник из Ирана Али Реза. По его словам, весь шиитский мир выступает в поддержку России на международной арене. "Русские умеют держать удар и хорошо отвечать врагам. От нас вам духовная и молитвенная поддержка", - сообщил другой иранский паломник Аббас Али. Шествие Арбаин - крупнейшее в мире ежегодное религиозное паломничество мусульман-шиитов проводится в память мученической гибели в 680 году внука пророка Мухаммада имама Хусейна в битве при Кербеле (нынешняя территория Ирака). С началом Арбаин миллионы паломников из Ирана, Саудовской Аравии, Бахрейна и других стран прибывают в Ирак и проводят пешее шествие в сторону Кербелы, стараясь посетить мавзолей имама Хусейна. Кульминация Арбаин в 2025 году приходится на 14 августа.

