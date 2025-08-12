Шиитские паломники заявили, что поддерживают Россию в СВО
Шиитские паломники из Наджефа в Кербелу заявили, что поддерживают Россию в СВО
Мечеть. Архивное фото
НАДЖЕФ, 12 авг – РИА Новости. Мусульмане-шииты во время проведения религиозного паломничества Арбаин из иракского Наджефа в Кербелу сообщили РИА Новости, что поддерживают Россию в СВО в борьбе во имя мира и справедливости.
«
"Россия все делает правильно в СВО. Мы выступаем за вашу страну, она воюет за справедливость и мир во всем мире. Мы видим, как русские отстаивают ценности", - рассказал РИА Новости паломник из Ирана Али Реза.
По его словам, весь шиитский мир выступает в поддержку России на международной арене.
«
"Русские умеют держать удар и хорошо отвечать врагам. От нас вам духовная и молитвенная поддержка", - сообщил другой иранский паломник Аббас Али.
Шествие Арбаин - крупнейшее в мире ежегодное религиозное паломничество мусульман-шиитов проводится в память мученической гибели в 680 году внука пророка Мухаммада имама Хусейна в битве при Кербеле (нынешняя территория Ирака). С началом Арбаин миллионы паломников из Ирана, Саудовской Аравии, Бахрейна и других стран прибывают в Ирак и проводят пешее шествие в сторону Кербелы, стараясь посетить мавзолей имама Хусейна.
Кульминация Арбаин в 2025 году приходится на 14 августа.
