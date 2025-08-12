В Москве 12-летняя девочка едва не утонула в бассейне

https://ria.ru/20250812/moskva-2034890885.html

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Нырнувшая в открытый бассейн в Москве 12-летняя девочка едва не утонула, когда ее волосы засосало в трубу, ребенка спасли, сообщает столичная прокуратура. "В открытом бассейне развлекательного комплекса на улице Генерала Тюленева 12-летняя девочка нырнула, и ее волосы попали в трубу, находящуюся в нижней части бассейна. Из-за этого она самостоятельно не могла подняться на поверхность и пробыла некоторое время под водой. Помощь ей оказали ее мама и сотрудник комплекса", - говорится в сообщении. Уточняется, что девочку осмотрели медики и доставили в медицинское учреждение. Зюзинская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе надлежащего обеспечения ответственными лицами безопасности оказываемых услуг, отмечается в релизе.

