https://ria.ru/20250812/moskva-2034801811.html

В Москве пресекли почти две тысячи нарушений среди мотоциклистов

В Москве пресекли почти две тысячи нарушений среди мотоциклистов - РИА Новости, 12.08.2025

В Москве пресекли почти две тысячи нарушений среди мотоциклистов

Более 1,8 тысячи административных правонарушений среди водителей мототранспорта пресекли столичные инспекторы Госавтоинспекции за время профилактического... РИА Новости, 12.08.2025

2025-08-12T14:40:00+03:00

2025-08-12T14:40:00+03:00

2025-08-12T14:43:00+03:00

москва

общество

гаи

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021358638_0:185:3054:1903_1920x0_80_0_0_3a09f5eafd1ed638ea981bf1d9200559.jpg

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Более 1,8 тысячи административных правонарушений среди водителей мототранспорта пресекли столичные инспекторы Госавтоинспекции за время профилактического мероприятия "Мотобезопасность", сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы."За время рейда с 8 по 10 августа 2025 года сотрудниками Госавтоинспекции Москвы пресечено более 1,8 тысяч административных правонарушений среди водителей мототранспорта", - говорится в сообщении.В столичной Госавтоинспекции отметили, что среди нарушений были: управление транспортом с нарушением установки на нем регистрационных госзнаков; вождение неисправного транспорта, управление мото без прав; вождение незарегистрированного транспорта; выезд на встречную полосу; также управление мотоциклом в состоянии опьянения.Ранее в ГАИ сообщили, что цель мероприятия - профилактика нарушений ПДД при управлении мотоциклами, мопедами, питбайками и квадроциклами, в том числе несовершеннолетними..

https://ria.ru/20250811/stoyanka-2034640295.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, общество, гаи