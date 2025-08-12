Рейтинг@Mail.ru
14:40 12.08.2025 (обновлено: 14:43 12.08.2025)
В Москве пресекли почти две тысячи нарушений среди мотоциклистов
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Более 1,8 тысячи административных правонарушений среди водителей мототранспорта пресекли столичные инспекторы Госавтоинспекции за время профилактического мероприятия "Мотобезопасность", сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы."За время рейда с 8 по 10 августа 2025 года сотрудниками Госавтоинспекции Москвы пресечено более 1,8 тысяч административных правонарушений среди водителей мототранспорта", - говорится в сообщении.В столичной Госавтоинспекции отметили, что среди нарушений были: управление транспортом с нарушением установки на нем регистрационных госзнаков; вождение неисправного транспорта, управление мото без прав; вождение незарегистрированного транспорта; выезд на встречную полосу; также управление мотоциклом в состоянии опьянения.Ранее в ГАИ сообщили, что цель мероприятия - профилактика нарушений ПДД при управлении мотоциклами, мопедами, питбайками и квадроциклами, в том числе несовершеннолетними..
москва, общество, гаи
Москва, Общество, ГАИ
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Более 1,8 тысячи административных правонарушений среди водителей мототранспорта пресекли столичные инспекторы Госавтоинспекции за время профилактического мероприятия "Мотобезопасность", сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы.
"За время рейда с 8 по 10 августа 2025 года сотрудниками Госавтоинспекции Москвы пресечено более 1,8 тысяч административных правонарушений среди водителей мототранспорта", - говорится в сообщении.
В столичной Госавтоинспекции отметили, что среди нарушений были: управление транспортом с нарушением установки на нем регистрационных госзнаков; вождение неисправного транспорта, управление мото без прав; вождение незарегистрированного транспорта; выезд на встречную полосу; также управление мотоциклом в состоянии опьянения.
Ранее в ГАИ сообщили, что цель мероприятия - профилактика нарушений ПДД при управлении мотоциклами, мопедами, питбайками и квадроциклами, в том числе несовершеннолетними..
Внутри салона машины Москвич 3 - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
ГАИ опровергла информацию о планах внести в ПДД поправки о стоянке
МоскваОбществоГАИ
 
 
