14:21 12.08.2025
Облачная погода помешает наблюдать поток Персеиды в Москве
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Облачная погода помешает москвичам наблюдать поток Персеиды, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. Ранее в московском планетарии сообщили, что пик активности звездопада ожидается в 23.00 по московскому времени 12 августа. "Я думаю, что сегодня маленькая вероятность того, что мы увидим в полной мере вот этот поток, потому что все-таки будет преобладать облачная погода с прояснениями. В этих прояснениях мы не увидим всего неба", - сказала Позднякова, отвечая на вопрос, смогут ли москвичи наблюдать поток Персеиды в ночь с 12 на 13 августа. Она отметила, что наблюдать поток Персеиды москвичи смогут только в ночь на 14 число, так как погода будет с меньшим количеством облаков.
общество, персеиды, татьяна позднякова
Общество, Персеиды, Татьяна Позднякова
Облачная погода помешает наблюдать поток Персеиды в Москве

Позднякова: облачная погода помешает москвичам наблюдать поток Персеиды

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗвездное небо, наблюдаемое в селе Ивановское Тверской области, во время метеорного потока Персеиды
Звездное небо, наблюдаемое в селе Ивановское Тверской области, во время метеорного потока Персеиды - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Звездное небо, наблюдаемое в селе Ивановское Тверской области, во время метеорного потока Персеиды. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Облачная погода помешает москвичам наблюдать поток Персеиды, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
Ранее в московском планетарии сообщили, что пик активности звездопада ожидается в 23.00 по московскому времени 12 августа.
"Я думаю, что сегодня маленькая вероятность того, что мы увидим в полной мере вот этот поток, потому что все-таки будет преобладать облачная погода с прояснениями. В этих прояснениях мы не увидим всего неба", - сказала Позднякова, отвечая на вопрос, смогут ли москвичи наблюдать поток Персеиды в ночь с 12 на 13 августа.
Она отметила, что наблюдать поток Персеиды москвичи смогут только в ночь на 14 число, так как погода будет с меньшим количеством облаков.
Вид на Кремль и Москва-сити - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
Москвичам рассказали о погоде в августе
10 августа, 17:59
 
ОбществоПерсеидыТатьяна Позднякова
 
 
