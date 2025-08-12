https://ria.ru/20250812/moskva-2034791615.html
Пчелы напали на детей в саду на юге Москвы
Пчелы напали на детей в саду на юге Москвы
Пчелы напали на детей в саду на юге Москвы
12.08.2025
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Пчелы ужалили пятерых детей в детском саду на юге Москвы, врачи скорой помощи оказали пострадавшим помощь на месте, сообщил РИА Новости директор школы №998, к которой относится детсад, Антон Малыш. "Сегодня (во вторник - ред.) во время утренней прогулки в детском саду пятерых детей ужалили пчелы. Воспитатели незамедлительно отреагировали и завели детей в помещение, после чего сразу вызвали скорую помощь. Медицинская помощь была оказана на месте прибывшими врачами, госпитализация не потребовалась", - рассказал Малыш. Он отметил, что обнаруженное место скопления пчел обработано, проведен дополнительный осмотр территории.
Пчелы напали на детей в саду на юге Москвы
В детском саду на юге Москвы пчелы ужалили пятерых детей
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Пчелы ужалили пятерых детей в детском саду на юге Москвы, врачи скорой помощи оказали пострадавшим помощь на месте, сообщил РИА Новости директор школы №998, к которой относится детсад, Антон Малыш.
"Сегодня (во вторник - ред.) во время утренней прогулки в детском саду пятерых детей ужалили пчелы. Воспитатели незамедлительно отреагировали и завели детей в помещение, после чего сразу вызвали скорую помощь. Медицинская помощь была оказана на месте прибывшими врачами, госпитализация не потребовалась", - рассказал Малыш.
Он отметил, что обнаруженное место скопления пчел обработано, проведен дополнительный осмотр территории.