Суд заочно арестовал экс-мундепа, покупавшую витамины для боевиков "Азова"*
Суд арестовал экс-мундепа Соленову по обвинению в финансировании терроризма
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Перовский суд Москвы заочно арестовал бывшего муниципального депутата Марию Соленову по обвинению в финансировании терроризма, сообщили РИА Новости в суде.
"Соленовой М.С. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции", - рассказали в суде.
Ей заочно предъявлено обвинение в организации финансирования терроризма и грозит от пятнадцати до двадцати лет лишения свободы либо пожизненное. Соленова объявлена в международный розыск, уточнили в суде.
В апреле в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что против адвоката Pussy Riot Дмитрия Захватова и Соленовой возбуждено уголовное дело за помощь в сборе средств на покупку витаминов боевикам украинского террористического батальона "Азов"* (признан террористической организацией, запрещен в РФ). В отношении них было возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям - 205.1 УК РФ (Содействие террористической деятельности) и 280.4 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства).
Как рассказывал собеседник агентства, фигуранты размещали в интернете публикации со ссылками для донатов на покупку беспилотников для ВСУ и витаминов для боевиков "Азова"*. По предварительной информации, Захватов и Соленова находятся за границей.
В июле на портале судов общей юрисдикции Москвы сообщалось, что имущество фигурантов дела арестовано в рамках расследования. Ранее суд также заочно арестовал и Захватова.
* признан террористической организацией, запрещен в РФ