https://ria.ru/20250812/moskva-2034779816.html

Суд заочно арестовал экс-мундепа, покупавшую витамины для боевиков "Азова"*

Суд заочно арестовал экс-мундепа, покупавшую витамины для боевиков "Азова"* - РИА Новости, 12.08.2025

Суд заочно арестовал экс-мундепа, покупавшую витамины для боевиков "Азова"*

Перовский суд Москвы заочно арестовал бывшего муниципального депутата Марию Соленову по обвинению в финансировании терроризма, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 12.08.2025

2025-08-12T13:17:00+03:00

2025-08-12T13:17:00+03:00

2025-08-12T13:17:00+03:00

происшествия

россия

москва

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921696161_0:0:3109:1749_1920x0_80_0_0_06d9666f9a7d1b2b04596c86589c9d15.jpg

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Перовский суд Москвы заочно арестовал бывшего муниципального депутата Марию Соленову по обвинению в финансировании терроризма, сообщили РИА Новости в суде. "Соленовой М.С. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции", - рассказали в суде. Ей заочно предъявлено обвинение в организации финансирования терроризма и грозит от пятнадцати до двадцати лет лишения свободы либо пожизненное. Соленова объявлена в международный розыск, уточнили в суде. В апреле в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что против адвоката Pussy Riot Дмитрия Захватова и Соленовой возбуждено уголовное дело за помощь в сборе средств на покупку витаминов боевикам украинского террористического батальона "Азов"* (признан террористической организацией, запрещен в РФ). В отношении них было возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям - 205.1 УК РФ (Содействие террористической деятельности) и 280.4 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства). Как рассказывал собеседник агентства, фигуранты размещали в интернете публикации со ссылками для донатов на покупку беспилотников для ВСУ и витаминов для боевиков "Азова"*. По предварительной информации, Захватов и Соленова находятся за границей. В июле на портале судов общей юрисдикции Москвы сообщалось, что имущество фигурантов дела арестовано в рамках расследования. Ранее суд также заочно арестовал и Захватова.* признан террористической организацией, запрещен в РФ

https://ria.ru/20250812/spetsoperatsiya-2034710647.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, москва, вооруженные силы украины