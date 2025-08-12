Рейтинг@Mail.ru
В Москве при ДТП с электросамокатом погиб ребенок
09:42 12.08.2025 (обновлено: 12:02 12.08.2025)
В Москве при ДТП с электросамокатом погиб ребенок
происшествия
москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Два 16-летних подростка на электросамокате въехали в мачту освещения на западе Москвы, после чего один из них попал под автобус и погиб, а второй оказался в больнице с травмами, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ. "11 августа в 22.15 на Никулинской улице несовершеннолетний, 2008 года рождения, управляя электросамокатом, совершил наезд на мачту городского освещения. После этого подростка отбросило на проезжую часть, где он попал под колеса автобуса", - рассказали в пресс-службе. Правоохранители отметили, что водитель автобуса, по предварительным данным, не заметил случившегося и не остановился. Позже его задержали сотрудники ДПС. "В результате ДТП юноша, управлявший самокатом, скончался на месте. 16-летний пассажир самоката госпитализирован в медицинское учреждения с различными телесными повреждениями", - добавили в пресс-службе. В настоящее время следствием УВД по ЗАО проводится проверка.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгортранса, по предварительной информации, водитель электросамоката не справился с управлением и допустил столкновение с автобусом маршрута №718. В результате ДТП в автобусе пострадавших нет.
москва
происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Москва, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Москве при ДТП с электросамокатом погиб ребенок

В Москве ребенок на электросамокате въехал в мачту освещения и попал под автобус

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Два 16-летних подростка на электросамокате въехали в мачту освещения на западе Москвы, после чего один из них попал под автобус и погиб, а второй оказался в больнице с травмами, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
"11 августа в 22.15 на Никулинской улице несовершеннолетний, 2008 года рождения, управляя электросамокатом, совершил наезд на мачту городского освещения. После этого подростка отбросило на проезжую часть, где он попал под колеса автобуса", - рассказали в пресс-службе.
Правоохранители отметили, что водитель автобуса, по предварительным данным, не заметил случившегося и не остановился. Позже его задержали сотрудники ДПС.
"В результате ДТП юноша, управлявший самокатом, скончался на месте. 16-летний пассажир самоката госпитализирован в медицинское учреждения с различными телесными повреждениями", - добавили в пресс-службе.
В настоящее время следствием УВД по ЗАО проводится проверка.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгортранса, по предварительной информации, водитель электросамоката не справился с управлением и допустил столкновение с автобусом маршрута №718. В результате ДТП в автобусе пострадавших нет.
В Москве мошенники похитили у пенсионеров 27 миллионов рублей
ПроисшествияМоскваМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
