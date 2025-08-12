Рейтинг@Mail.ru
Раскрыта схема мошенников, обзванивающих пользователей "Госуслуг"
03:28 12.08.2025 (обновлено: 09:22 12.08.2025)
Раскрыта схема мошенников, обзванивающих пользователей "Госуслуг"
Раскрыта схема мошенников, обзванивающих пользователей "Госуслуг"
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Мошенники звонят россиянам в мессенджерах под видом сотрудников "Госуслуг", выяснило РИА Новости. Так, злоумышленник устанавливает на фото профиля изображение с логотипом этого сервиса. Далее он звонит человеку и говорит, что его учетная запись не подтверждена, а чтобы это исправить, нужно назвать код из смс. После этого преступник получает доступ к личному кабинету на портале.При этом "Госуслуги" предупреждали, что операторы поддержки никогда не запрашивают пароли из смс.На прошлой неделе РИА Новости выяснило, что мошенники придумали новую двухэтапную схему обмана россиян. Сначала они звонят женщинам от лица службы доставки цветов и просят назвать код из СМС для сверки данных заказа с курьером. В этот момент разговор якобы прерывается предупреждением от Роскомнадзора.Затем злоумышленники перезванивают человеку и представляются уже сотрудником РКН. Они предлагают помочь вернуть доступ к "Госуслугам" и отозвать заявку на микрозаем. Во время разговора на телефон приходят сообщения с четырехзначными паролями от "микрофинансовых организаций". Преступники пытаются выманить эти коды, чтобы получить доступ к реальным "Госуслугам".
Новости
Раскрыта схема мошенников, обзванивающих пользователей "Госуслуг"

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Мошенники звонят россиянам в мессенджерах под видом сотрудников "Госуслуг", выяснило РИА Новости.
Так, злоумышленник устанавливает на фото профиля изображение с логотипом этого сервиса. Далее он звонит человеку и говорит, что его учетная запись не подтверждена, а чтобы это исправить, нужно назвать код из смс. После этого преступник получает доступ к личному кабинету на портале.
При этом "Госуслуги" предупреждали, что операторы поддержки никогда не запрашивают пароли из смс.
На прошлой неделе РИА Новости выяснило, что мошенники придумали новую двухэтапную схему обмана россиян. Сначала они звонят женщинам от лица службы доставки цветов и просят назвать код из СМС для сверки данных заказа с курьером. В этот момент разговор якобы прерывается предупреждением от Роскомнадзора.
Затем злоумышленники перезванивают человеку и представляются уже сотрудником РКН. Они предлагают помочь вернуть доступ к "Госуслугам" и отозвать заявку на микрозаем. Во время разговора на телефон приходят сообщения с четырехзначными паролями от "микрофинансовых организаций". Преступники пытаются выманить эти коды, чтобы получить доступ к реальным "Госуслугам".
