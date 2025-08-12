В Чебоксарах сотрудницу полиции заподозрили в мошенничестве
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 авг - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Чебоксарах на сотрудницу полиции, подозреваемую в мошенничестве в особо крупном размере за "помощь" в оформлении льготной ипотеки и приобретении социальных квартир, сообщило региональное следственное управление СК РФ.
По версии следствия, в октябре 2024 года старший следователь одного из отделов полиции УМВД России по городу Чебоксары ввела в заблуждение своего знакомого о якобы наличии у нее связей среди сотрудников правоохранительных органов, представителей законодательной власти и органов местного самоуправления, которые за денежное вознаграждение могут оказать ему содействие во включении в список малоимущих граждан для оформления льготной ипотеки и приобретения социальных квартир в разных городах России. Будучи уверенным, что женщина действительно обладает такими связями, мужчина передал ей 1,8 миллиона рублей якобы для передачи третьим лицам. В действительности же злоумышленница присвоила деньги.
Аналогичным образом, сообщает региональное СУСК, в октябре-декабре 2024 года она же получила от потерпевшего еще 6,4 миллиона рублей, пообещав ему оказать содействие в приобретении социальных квартир на льготных условиях в Сочи и Москве, а также в получении субсидий от государства на развитие коммерческой деятельности. Не исполнив своих обещаний, она вновь присвоила средства.
Факты противоправной деятельности подозреваемой выявлены оперативниками подразделения собственной безопасности МВД по Чувашии во взаимодействии с сотрудниками УФСБ региона.
"В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере). Следователи выявляют возможные дополнительные эпизоды преступной деятельности фигурантки", - говорится в сообщении.
Как уточняет МВД Чувашии, 4 августа женщина уволена из органов внутренних дел.