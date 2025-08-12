Рейтинг@Mail.ru
Молдавские депутаты требуют от Минюста объяснения запрета посещать Гуцул
16:36 12.08.2025
Молдавские депутаты требуют от Минюста объяснения запрета посещать Гуцул
в мире
молдавия
кишинев
гагаузия
евгения гуцул
майя санду
sputnik молдова
московский комсомолец
КИШИНЕВ, 12 авг - РИА Новости. Депутаты парламента от оппозиционного в Молдавии политблока "Победа" направят запрос в минюст из-за отказа администрации СИЗО №13 допустить их к главе Гагаузии Евгении Гуцул, заявила на митинге в Кишиневе парламентарий Регина Апостолова. Акции в поддержку главы Гагаузии и активистов политблока "Победа" проходят вторую неделю. Сторонники Гуцул заявляют, что продолжат акции до её освобождения и намерены привлечь внимание международных правозащитных организаций. Ранее во вторник депутат от блока "Победа" Вадим Фотеску сообщил, что парламентариев не допускают в изолятор для встречи с главой Гагаузии и другими заключенными членами политобъединения. По его словам, визит был необходим, чтобы проверить условия их содержания. "Мы являемся депутатами парламента, и наши мандаты действительны до тех пор, пока Конституционный суд не признает новые мандаты. Мы имеем право посещать заключенных в тюрьме, чтобы увидеть, в каких условиях они содержатся. Мы незамедлительно сделаем депутатский запрос, пусть нам объяснят, на каких основаниях руководство СИЗО №13 не пускает депутатов посмотреть, в каких условиях содержатся наши коллеги", - заявила Апостолова. По ее словам, 5 августа депутаты успели посмотреть условия содержания Евгении Гуцул и активистки блока "Победа" Светланы Попан. "В каких условиях они содержатся сейчас - мы не знаем", - добавила она. Ранее по распоряжению районного суда Кишинева в этот же СИЗО были заключены под стражу на 30 суток активисты блока "Победа" Ирина и Илья Вальчук, которые были задержаны на прошлой неделе по итогам обысков полиции. Районный суд Кишинева 5 августа приговорил главу Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Гуцул назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Активистка блока "Победа" Светлана Попан была осуждена по этому же делу на 6 лет. Защита главы автономии намерена обжаловать решение суда в Апелляционной палате Кишинева в течение 15 дней. Оппозиция обвиняет правящую партию "Действие и солидарность" в политических преследованиях в преддверии парламентских выборов. Народное собрание Гагаузии не признало приговор Гуцул и выступило с резолюцией в ее защиту. Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
молдавия
кишинев
гагаузия
В миреМолдавияКишиневГагаузияЕвгения ГуцулМайя СандуSputnik МолдоваМосковский комсомолец
 
 
