Шор объявил о начале кампании гражданского неповиновения в Молдавии
13:46 12.08.2025 (обновлено: 14:32 12.08.2025)
Шор объявил о начале кампании гражданского неповиновения в Молдавии
Шор объявил о начале кампании гражданского неповиновения в Молдавии - РИА Новости, 12.08.2025
Шор объявил о начале кампании гражданского неповиновения в Молдавии
Лидер оппозиционного в Молдавии блока "Победа" Илан Шор объявил о начале кампании гражданского неповиновения в знак протеста против действий властей. РИА Новости, 12.08.2025
молдавия
в мире
илан шор
евгения гуцул
приговор главе гагаузии евгении гуцул в молдавии
задержание главы гагаузии гуцул
майя санду
блок "победа"
КИШИНЕВ, 12 авг — РИА Новости. Лидер оппозиционного в Молдавии блока "Победа" Илан Шор объявил о начале кампании гражданского неповиновения в знак протеста против действий властей."Месяц не платите налоги, не делайте ничего из того, что требует государство. Через месяц мы вынесем эту желтую дрянь, и я вам даю свое мужское слово", — заявил Шор в видеообращении, распространенном пресс-службой политсилы.Накануне политик призвал жителей Молдавии выйти на бессрочную акцию протеста. При этом он пообещал ежедневно выплачивать всем, кто боится потерять работу, сумму из расчета три тысячи долларов в месяц. Сегодня он повторил это обещание, призвав протестующих не поддаваться угрозам полиции."Полицейских чуть больше десяти тысяч человек, а вас два миллиона. Это наша с вами страна, это не страна десяти тысяч людей", — подчеркнул Шор.В июле ЦИК Молдавии отказал блоку "Победа" в регистрации для участия в парламентских выборах. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства". Объединение обжаловало это решение, но Высшая судебная палата страны оставила его в силе. Представители политформирования планируют обратиться в международные инстанции, включая Европейский суд по правам человека.Преследование Евгении ГуцулГлаву Гагаузии арестовали 25 марта. По версии обвинения, с 2019 по 2022 год она якобы получала из России крупные суммы для финансирования избирательной кампании партии "Шор" на выборах в автономии в 2023-м.Башкан должна была находиться под стражей до 14 апреля, но суд изменил меру пресечения на домашний арест на 30 суток. Затем его не раз продлевали.Защита на протяжении всего процесса настаивала на непричастности Гуцул к финансовым нарушениям и называла дело политически мотивированным в преддверии парламентских выборов, назначенных на 28 сентября. Народное собрание Гагаузии не признало приговор главе автономии.В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.В стране закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие — всего заблокировано более сотни каналов.
молдавия
КИШИНЕВ, 12 авг — РИА Новости. Лидер оппозиционного в Молдавии блока "Победа" Илан Шор объявил о начале кампании гражданского неповиновения в знак протеста против действий властей.
"Месяц не платите налоги, не делайте ничего из того, что требует государство. Через месяц мы вынесем эту желтую дрянь, и я вам даю свое мужское слово", — заявил Шор в видеообращении, распространенном пресс-службой политсилы.
Накануне политик призвал жителей Молдавии выйти на бессрочную акцию протеста. При этом он пообещал ежедневно выплачивать всем, кто боится потерять работу, сумму из расчета три тысячи долларов в месяц. Сегодня он повторил это обещание, призвав протестующих не поддаваться угрозам полиции.
"Полицейских чуть больше десяти тысяч человек, а вас два миллиона. Это наша с вами страна, это не страна десяти тысяч людей", — подчеркнул Шор.
В июле ЦИК Молдавии отказал блоку "Победа" в регистрации для участия в парламентских выборах. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства". Объединение обжаловало это решение, но Высшая судебная палата страны оставила его в силе. Представители политформирования планируют обратиться в международные инстанции, включая Европейский суд по правам человека.
Преследование Евгении Гуцул

Главу Гагаузии арестовали 25 марта. По версии обвинения, с 2019 по 2022 год она якобы получала из России крупные суммы для финансирования избирательной кампании партии "Шор" на выборах в автономии в 2023-м.
Башкан должна была находиться под стражей до 14 апреля, но суд изменил меру пресечения на домашний арест на 30 суток. Затем его не раз продлевали.
Защита на протяжении всего процесса настаивала на непричастности Гуцул к финансовым нарушениям и называла дело политически мотивированным в преддверии парламентских выборов, назначенных на 28 сентября. Народное собрание Гагаузии не признало приговор главе автономии.

Отношения Кишинева и Гагаузии обострились в 2023 году, после победы Евгении Гуцул на выборах главы автономии. Она представляла партию "Шор", которую власти страны объявили антиконституционной, возбудив уголовные дела против ее лидеров. Президент Майя Санду так и не подписала указ о включении башкана Гагаузии в состав правительства. Гуцул выступает за укрепление дружественных отношений с Россией и критикует политику конфронтации с Москвой, которую проводит Молдавия.

В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.
В стране закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие — всего заблокировано более сотни каналов.
