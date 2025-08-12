Молдавская оппозиция потребовала допуска к Гуцул и Попан

https://ria.ru/20250812/moldaviya-2034771478.html

КИШИНЕВ, 12 авг — РИА Новости. Участники акции в поддержку главы Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул потребовали, чтобы депутатам от блока "Победа" разрешили посетить ее в СИЗО №13, митинг транслируется в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Суд в Кишиневе 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы. Прокуратура также потребовала взыскать с нее 2,4 миллиона долларов. Следствие считает, что эту сумму ей якобы перевели в рамках дела о финансировании партии "Шор". Активистка блока "Победа" Светлана Попан была осуждена по этому же делу на 6 лет. Сама Гуцул назвала решение суда приговором всей демократической системе Молдавии и попыткой запугать жителей Гагаузии. Защита главы автономии намерена обжаловать решение суда в Апелляционной палате Кишинева в течение 15 дней. "Мы хотели навестить Евгению и Светлану Попан. Нам отказали в доступе, это произвол. Мы имеем полное право навестить наших коллег. Мы должны знать в каких условиях они содержатся. Все знают, какие бесчеловечные условия в тюрьме №13. Требуем, чтобы нас впустили. Все юридическое сообщество понимает, что приговор в отношении Евгении Гуцул и Светланы Попан – политический и не имеет законных оснований. Был только приказ – осудить", - заявил митингующий депутат от блока "Победа" Вадим Фотеску. По его словам, приговор Гуцул и Светлане Попан был вынесен по политическому заказу. "Судьи Апелляционной палаты не торопятся рассматривать отмену меры пресечения, понимая, что первая инстанция нарушила само право заключения под стражу", — отметил он. Акции в поддержку главы Гагаузии и активистов политблока "Победа" проходят вторую неделю. Сторонники Гуцул заявляют, что продолжат акции до её освобождения и намерены привлечь внимание международных правозащитных организаций.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

