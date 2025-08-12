Рейтинг@Mail.ru
Молдавская оппозиция потребовала допуска к Гуцул и Попан
12:48 12.08.2025
Молдавская оппозиция потребовала допуска к Гуцул и Попан
Молдавская оппозиция потребовала допуска к Гуцул и Попан
в мире
молдавия
кишинев
россия
евгения гуцул
КИШИНЕВ, 12 авг — РИА Новости. Участники акции в поддержку главы Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул потребовали, чтобы депутатам от блока "Победа" разрешили посетить ее в СИЗО №13, митинг транслируется в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Суд в Кишиневе 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы. Прокуратура также потребовала взыскать с нее 2,4 миллиона долларов. Следствие считает, что эту сумму ей якобы перевели в рамках дела о финансировании партии "Шор". Активистка блока "Победа" Светлана Попан была осуждена по этому же делу на 6 лет. Сама Гуцул назвала решение суда приговором всей демократической системе Молдавии и попыткой запугать жителей Гагаузии. Защита главы автономии намерена обжаловать решение суда в Апелляционной палате Кишинева в течение 15 дней. "Мы хотели навестить Евгению и Светлану Попан. Нам отказали в доступе, это произвол. Мы имеем полное право навестить наших коллег. Мы должны знать в каких условиях они содержатся. Все знают, какие бесчеловечные условия в тюрьме №13. Требуем, чтобы нас впустили. Все юридическое сообщество понимает, что приговор в отношении Евгении Гуцул и Светланы Попан – политический и не имеет законных оснований. Был только приказ – осудить", - заявил митингующий депутат от блока "Победа" Вадим Фотеску. По его словам, приговор Гуцул и Светлане Попан был вынесен по политическому заказу. "Судьи Апелляционной палаты не торопятся рассматривать отмену меры пресечения, понимая, что первая инстанция нарушила само право заключения под стражу", — отметил он. Акции в поддержку главы Гагаузии и активистов политблока "Победа" проходят вторую неделю. Сторонники Гуцул заявляют, что продолжат акции до её освобождения и намерены привлечь внимание международных правозащитных организаций.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
молдавия
кишинев
россия
в мире, молдавия, кишинев, россия, евгения гуцул
В мире, Молдавия, Кишинев, Россия, Евгения Гуцул
Сторонники главы Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул и активистки блока "Победа" Светланы Попан во время митинга у СИЗО №13 в Кишиневе
Фото: Sputnik Молдова 2.0/Telegram
Сторонники главы Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул и активистки блока "Победа" Светланы Попан во время митинга у СИЗО №13 в Кишиневе
КИШИНЕВ, 12 авг — РИА Новости. Участники акции в поддержку главы Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул потребовали, чтобы депутатам от блока "Победа" разрешили посетить ее в СИЗО №13, митинг транслируется в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Суд в Кишиневе 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы. Прокуратура также потребовала взыскать с нее 2,4 миллиона долларов. Следствие считает, что эту сумму ей якобы перевели в рамках дела о финансировании партии "Шор". Активистка блока "Победа" Светлана Попан была осуждена по этому же делу на 6 лет. Сама Гуцул назвала решение суда приговором всей демократической системе Молдавии и попыткой запугать жителей Гагаузии. Защита главы автономии намерена обжаловать решение суда в Апелляционной палате Кишинева в течение 15 дней.
"Мы хотели навестить Евгению и Светлану Попан. Нам отказали в доступе, это произвол. Мы имеем полное право навестить наших коллег. Мы должны знать в каких условиях они содержатся. Все знают, какие бесчеловечные условия в тюрьме №13. Требуем, чтобы нас впустили. Все юридическое сообщество понимает, что приговор в отношении Евгении Гуцул и Светланы Попан – политический и не имеет законных оснований. Был только приказ – осудить", - заявил митингующий депутат от блока "Победа" Вадим Фотеску.
По его словам, приговор Гуцул и Светлане Попан был вынесен по политическому заказу.
"Судьи Апелляционной палаты не торопятся рассматривать отмену меры пресечения, понимая, что первая инстанция нарушила само право заключения под стражу", — отметил он.
Акции в поддержку главы Гагаузии и активистов политблока "Победа" проходят вторую неделю. Сторонники Гуцул заявляют, что продолжат акции до её освобождения и намерены привлечь внимание международных правозащитных организаций.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
