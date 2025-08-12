https://ria.ru/20250812/mishustin-2034711295.html

Мишустин посетит Киргизию с официальным визитом 14 августа

12.08.2025

Мишустин посетит Киргизию с официальным визитом 14 августа

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 14 августа посетит с официальным визитом Киргизию и примет участие в российско-киргизских переговорах, сообщили в... РИА Новости, 12.08.2025

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 14 августа посетит с официальным визитом Киргизию и примет участие в российско-киргизских переговорах, сообщили в пресс-службе российского правительства. "В ходе переговоров глав правительств России и Киргизии планируется обсудить перспективы дальнейшего укрепления торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Отдельное внимание будет уделено развитию практической кооперации в энергетике, промышленности, транспортной инфраструктуре, сельском хозяйстве и других отраслях", - рассказали в кабмине. Особое внимание будет уделено вопросам реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне по итогам переговоров президента России Владимира Путина с президентом Киргизии Садыром Жапаровым 2 июля в Москве, добавили в аппарате правительства РФ. Сотрудничество России и Киргизии носит многоплановый характер, отметили в аппарате кабмина. Между двумя странами заключено и действуют порядка 180 межгосударственных и межправительственных договоров и соглашений, регулирующих взаимодействие в различных сферах. "Россия - один из основных внешнеэкономических партнеров Киргизии и крупнейших инвесторов в национальную экономику. В стране работают свыше 1,7 тысячи предприятий с российским участием. Углубляется взаимодействие в энергетике, транспорте, мирном атоме", - отметили в кабмине. Российско-Киргизский Фонд развития профинансировал около 3,6 тысячи проектов на общую сумму более 835 миллионов долларов. Торгово-экономические связи с Киргизией поддерживают более 80 субъектов Российской Федерации. "Укрепляются связи в гуманитарной и образовательной сферах. В России обучаются 10,3 тысячи киргизских граждан, из них 5,1 тысячи - на бюджетной основе", - сообщили в кабмине. Кроме того, продолжается работа по открытию в Киргизии девяти школ с обучением на русском языке.

