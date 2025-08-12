https://ria.ru/20250812/mishustin-2034711295.html
Мишустин посетит Киргизию с официальным визитом 14 августа
Мишустин посетит Киргизию с официальным визитом 14 августа - РИА Новости, 12.08.2025
Мишустин посетит Киргизию с официальным визитом 14 августа
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 14 августа посетит с официальным визитом Киргизию и примет участие в российско-киргизских переговорах, сообщили в... РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T07:01:00+03:00
2025-08-12T07:01:00+03:00
2025-08-12T07:01:00+03:00
экономика
киргизия
россия
москва
михаил мишустин
владимир путин
садыр жапаров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/18/1974460436_0:0:2998:1686_1920x0_80_0_0_8531b8ad3b7f2813e800041c3f1285ed.jpg
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 14 августа посетит с официальным визитом Киргизию и примет участие в российско-киргизских переговорах, сообщили в пресс-службе российского правительства. "В ходе переговоров глав правительств России и Киргизии планируется обсудить перспективы дальнейшего укрепления торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Отдельное внимание будет уделено развитию практической кооперации в энергетике, промышленности, транспортной инфраструктуре, сельском хозяйстве и других отраслях", - рассказали в кабмине. Особое внимание будет уделено вопросам реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне по итогам переговоров президента России Владимира Путина с президентом Киргизии Садыром Жапаровым 2 июля в Москве, добавили в аппарате правительства РФ. Сотрудничество России и Киргизии носит многоплановый характер, отметили в аппарате кабмина. Между двумя странами заключено и действуют порядка 180 межгосударственных и межправительственных договоров и соглашений, регулирующих взаимодействие в различных сферах. "Россия - один из основных внешнеэкономических партнеров Киргизии и крупнейших инвесторов в национальную экономику. В стране работают свыше 1,7 тысячи предприятий с российским участием. Углубляется взаимодействие в энергетике, транспорте, мирном атоме", - отметили в кабмине. Российско-Киргизский Фонд развития профинансировал около 3,6 тысячи проектов на общую сумму более 835 миллионов долларов. Торгово-экономические связи с Киргизией поддерживают более 80 субъектов Российской Федерации. "Укрепляются связи в гуманитарной и образовательной сферах. В России обучаются 10,3 тысячи киргизских граждан, из них 5,1 тысячи - на бюджетной основе", - сообщили в кабмине. Кроме того, продолжается работа по открытию в Киргизии девяти школ с обучением на русском языке.
https://ria.ru/20250702/sotrudnichestvo-2026786761.html
https://ria.ru/20250702/zhaparov-2026747474.html
https://ria.ru/20250702/putin-2026742778.html
киргизия
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/18/1974460436_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_135f34cb783dc3dfcb8810f873a2597c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, киргизия, россия, москва, михаил мишустин, владимир путин, садыр жапаров
Экономика, Киргизия, Россия, Москва, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Садыр Жапаров
Мишустин посетит Киргизию с официальным визитом 14 августа
Мишустин примет участие в российско-киргизских переговорах 14 августа
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 14 августа посетит с официальным визитом Киргизию и примет участие в российско-киргизских переговорах, сообщили в пресс-службе российского правительства.
"В ходе переговоров глав правительств России
и Киргизии
планируется обсудить перспективы дальнейшего укрепления торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Отдельное внимание будет уделено развитию практической кооперации в энергетике, промышленности, транспортной инфраструктуре, сельском хозяйстве и других отраслях", - рассказали в кабмине.
Особое внимание будет уделено вопросам реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне по итогам переговоров президента России Владимира Путина
с президентом Киргизии Садыром Жапаровым
2 июля в Москве
, добавили в аппарате правительства РФ.
Сотрудничество России и Киргизии носит многоплановый характер, отметили в аппарате кабмина. Между двумя странами заключено и действуют порядка 180 межгосударственных и межправительственных договоров и соглашений, регулирующих взаимодействие в различных сферах.
"Россия - один из основных внешнеэкономических партнеров Киргизии и крупнейших инвесторов в национальную экономику. В стране работают свыше 1,7 тысячи предприятий с российским участием. Углубляется взаимодействие в энергетике, транспорте, мирном атоме", - отметили в кабмине.
Российско-Киргизский Фонд развития профинансировал около 3,6 тысячи проектов на общую сумму более 835 миллионов долларов. Торгово-экономические связи с Киргизией поддерживают более 80 субъектов Российской Федерации.
"Укрепляются связи в гуманитарной и образовательной сферах. В России обучаются 10,3 тысячи киргизских граждан, из них 5,1 тысячи - на бюджетной основе", - сообщили в кабмине.
Кроме того, продолжается работа по открытию в Киргизии девяти школ с обучением на русском языке.