Минск пригласил всех членов ОБСЕ наблюдать за учениями

Минск пригласил всех членов ОБСЕ наблюдать за учениями - РИА Новости, 12.08.2025

Минск пригласил всех членов ОБСЕ наблюдать за учениями

Минск пригласил наблюдать за белорусско-российскими военными учениями "Запад-2025", предстоящими в сентябре в республике, всех без исключения членов Венского... 12.08.2025

2025-08-12T10:34:00+03:00

МИНСК, 12 авг – РИА Новости. Минск пригласил наблюдать за белорусско-российскими военными учениями "Запад-2025", предстоящими в сентябре в республике, всех без исключения членов Венского документа о мерах укрепления доверия и безопасности в Европе, сообщил журналистам начальник департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко. "Исходя из требований венского документа… еще в 2024 году государства ОБСЕ были уведомлены о проведении в сентябре текущего года совместного стратегического учения вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации "Запад-2025". 31 июля мы передали расширенную информацию по учениям и пригласили на наблюдение представителей всех без исключения государств-участников Венского документа", - сказал Ревенко. Он подчеркнул, что те страны, которые направят своих наблюдателей на учения, смогут убедиться в их открытости и прозрачности. Кроме того, продолжил Ревенко, возможность наблюдать за учениям будут иметь все аккредитованные при минобороны иностранные военные атташе, среди которых представители 9 государств НАТО: Венгрия, Германия, Турция, Чехия, Италия, Норвегия, Финляндия, США, Болгария. Он добавил, что приглашения наблюдать за отдельными эпизодами учения направлены в адрес других стран и международных организаций, включая ОДКБ, СНГ, ШОС. Помощник министра подчеркнул, что в целях поддержания региональной безопасности и восстановления доверия, добрососедских отношений в Европе Белоруссия предусматривает обеспечение максимальной открытости и транспарентности проводимой на своей территории военной деятельности."Всё это — красноречивое подтверждение того, что Республика Беларусь является сторонником обеспечения региональной безопасности", - подчеркнул Ревенко.Он заявил, что Белоруссия выступаем категорически против продолжающейся масштабной милитаризации, которая ведет к нарушению баланса сил в Европе, результатом чего, в свою очередь, является снижение стратегической стабильности в мире в целом.Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин ранее заявил, что принято решение о снижении параметров учений "Запад-2025" и переносе основных маневров вглубь территории Белоруссии от западных границ. Позже начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко пояснил, что уточненный замысел белорусско-российских учений "Запад-2025" предполагает сокращение численности участников почти вдвое.В начале 2025 года Ревенко сообщал, что предстоящие в сентябре совместные учения Белоруссии и России "Запад-2025" по своему масштабу будут превышать 13 тысяч человек личного состава, так что в соответствии с Венским документом о мерах укрепления доверия и безопасности в Европе они относятся к категории наблюдаемых. Тогда Минск уведомил все страны-участницы Венского документа о том, что состоятся эти учения, и об их масштабах.

2025

