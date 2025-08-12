https://ria.ru/20250812/minoborony-2034727488.html
ВС России беспилотниками уничтожили спецназ ВСУ в Сумской области
12.08.2025
МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Минобороны РФ показало видео уничтожения российскими военными украинского спецназа в Сумской области с применением БПЛА "Герань-2". "Минобороны опубликовало кадры поражения подразделений спецназа ГУР ВСУ с применением БПЛА "Герань-2" в районе населенного пункта Кривоносовка Сумской области", - говорится в сообщении. Президент России Владимир Путин 22 мая заявил, что российские военные решают задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной.
