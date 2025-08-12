Рейтинг@Mail.ru
ВС России беспилотниками уничтожили спецназ ВСУ в Сумской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
09:39 12.08.2025
ВС России беспилотниками уничтожили спецназ ВСУ в Сумской области
Минобороны РФ показало видео уничтожения российскими военными украинского спецназа в Сумской области с применением БПЛА "Герань-2".
МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Минобороны РФ показало видео уничтожения российскими военными украинского спецназа в Сумской области с применением БПЛА "Герань-2". "Минобороны опубликовало кадры поражения подразделений спецназа ГУР ВСУ с применением БПЛА "Герань-2" в районе населенного пункта Кривоносовка Сумской области", - говорится в сообщении. Президент России Владимир Путин 22 мая заявил, что российские военные решают задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной.
2025
Российский военный
Российский военный
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Российский военный. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Минобороны РФ показало видео уничтожения российскими военными украинского спецназа в Сумской области с применением БПЛА "Герань-2".
"Минобороны опубликовало кадры поражения подразделений спецназа ГУР ВСУ с применением БПЛА "Герань-2" в районе населенного пункта Кривоносовка Сумской области", - говорится в сообщении.
Президент России Владимир Путин 22 мая заявил, что российские военные решают задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной.
