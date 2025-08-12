https://ria.ru/20250812/minfin-2034693432.html
Россия и Бразилия подписали меморандум о сотрудничестве
Россия и Бразилия подписали меморандум о сотрудничестве - РИА Новости, 12.08.2025
Россия и Бразилия подписали меморандум о сотрудничестве
Министерства финансов России и Бразилии подписали меморандум о взаимопонимании по началу регулярного экономического и финансового диалога, следует из документа, РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T00:18:00+03:00
2025-08-12T00:18:00+03:00
2025-08-12T07:30:00+03:00
экономика
бразилия
россия
брикс
большая двадцатка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/16/1846626225_0:259:3179:2047_1920x0_80_0_0_b6831c5daae3ce477e82507c1d3392d8.jpg
МЕХИКО, 12 авг — РИА Новости. Министерства финансов России и Бразилии подписали меморандум о взаимопонимании по началу регулярного экономического и финансового диалога, следует из документа, опубликованного в Diário Oficial da União — официальном издании правительства Бразилии. "Меморандум о взаимопонимании направлен на координацию аспектов финансового и экономического сотрудничества между двумя странами посредством установления регулярного двустороннего экономического и финансового диалога", — сказано в тексте документа. Стороны намерены проводить очные и виртуальные встречи экспертов, обмениваться технической информацией и синхронизировать работу нового механизма с деятельностью Межправительственной российско-бразильской комиссии по экономическому, торговому, научному и техническому сотрудничеству. В качестве приоритетных направлений обозначены определение и перспективы макроэкономической политики, экономические вызовы и реформы, налоговое сотрудничество, финансирование инфраструктурных проектов, а также укрепление многостороннего финансового взаимодействия в рамках БРИКС, G20 и международных финансовых институтов. Информация, передаваемая в рамках диалога, признается конфиденциальной и не подлежит передаче третьим лицам без письменного согласия стороны-источника.В минувшую субботу телефонный разговор с бразильским коллегой Луисом Инасио Лулой да Силвой. Как сообщили позднее в пресс-службе да Силвы, лидеры, в частности, высказались за проведение в этом году заседания комиссии высокого уровня по сотрудничеству двух стран.
https://ria.ru/20250619/brazilija-2023787611.html
https://ria.ru/20250809/razgovor-2034347302.html
бразилия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/16/1846626225_225:0:2954:2047_1920x0_80_0_0_4b95f43254255b37e2a43bc8ef537a47.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, бразилия, россия, брикс, большая двадцатка
Экономика, Бразилия, Россия, БРИКС, Большая двадцатка
Россия и Бразилия подписали меморандум о сотрудничестве
Россия и Бразилия подписали меморандум об экономическом сотрудничестве
МЕХИКО, 12 авг — РИА Новости. Министерства финансов России и Бразилии подписали меморандум о взаимопонимании по началу регулярного экономического и финансового диалога, следует из документа, опубликованного в Diário Oficial da União — официальном издании правительства Бразилии.
«
"Меморандум о взаимопонимании направлен на координацию аспектов финансового и экономического сотрудничества между двумя странами посредством установления регулярного двустороннего экономического и финансового диалога", — сказано в тексте документа.
Стороны намерены проводить очные и виртуальные встречи экспертов, обмениваться технической информацией и синхронизировать работу нового механизма с деятельностью Межправительственной российско-бразильской комиссии по экономическому, торговому, научному и техническому сотрудничеству.
В качестве приоритетных направлений обозначены определение и перспективы макроэкономической политики, экономические вызовы и реформы, налоговое сотрудничество, финансирование инфраструктурных проектов, а также укрепление многостороннего финансового взаимодействия в рамках БРИКС
, G20
и международных финансовых институтов.
Информация, передаваемая в рамках диалога, признается конфиденциальной и не подлежит передаче третьим лицам без письменного согласия стороны-источника.
В минувшую субботу телефонный разговор с бразильским коллегой Луисом Инасио Лулой да Силвой. Как сообщили позднее в пресс-службе да Силвы, лидеры, в частности, высказались за проведение в этом году заседания комиссии высокого уровня по сотрудничеству двух стран.