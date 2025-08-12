Рейтинг@Mail.ru
Россия и Бразилия подписали меморандум о сотрудничестве
00:18 12.08.2025 (обновлено: 07:30 12.08.2025)
Россия и Бразилия подписали меморандум о сотрудничестве
Россия и Бразилия подписали меморандум о сотрудничестве - РИА Новости, 12.08.2025
Россия и Бразилия подписали меморандум о сотрудничестве
Министерства финансов России и Бразилии подписали меморандум о взаимопонимании по началу регулярного экономического и финансового диалога, следует из документа, РИА Новости, 12.08.2025
МЕХИКО, 12 авг — РИА Новости. Министерства финансов России и Бразилии подписали меморандум о взаимопонимании по началу регулярного экономического и финансового диалога, следует из документа, опубликованного в Diário Oficial da União — официальном издании правительства Бразилии. "Меморандум о взаимопонимании направлен на координацию аспектов финансового и экономического сотрудничества между двумя странами посредством установления регулярного двустороннего экономического и финансового диалога", — сказано в тексте документа. Стороны намерены проводить очные и виртуальные встречи экспертов, обмениваться технической информацией и синхронизировать работу нового механизма с деятельностью Межправительственной российско-бразильской комиссии по экономическому, торговому, научному и техническому сотрудничеству. В качестве приоритетных направлений обозначены определение и перспективы макроэкономической политики, экономические вызовы и реформы, налоговое сотрудничество, финансирование инфраструктурных проектов, а также укрепление многостороннего финансового взаимодействия в рамках БРИКС, G20 и международных финансовых институтов. Информация, передаваемая в рамках диалога, признается конфиденциальной и не подлежит передаче третьим лицам без письменного согласия стороны-источника.В минувшую субботу телефонный разговор с бразильским коллегой Луисом Инасио Лулой да Силвой. Как сообщили позднее в пресс-службе да Силвы, лидеры, в частности, высказались за проведение в этом году заседания комиссии высокого уровня по сотрудничеству двух стран.
Россия и Бразилия подписали меморандум о сотрудничестве

Россия и Бразилия подписали меморандум об экономическом сотрудничестве

МЕХИКО, 12 авг — РИА Новости. Министерства финансов России и Бразилии подписали меморандум о взаимопонимании по началу регулярного экономического и финансового диалога, следует из документа, опубликованного в Diário Oficial da União — официальном издании правительства Бразилии.
"Меморандум о взаимопонимании направлен на координацию аспектов финансового и экономического сотрудничества между двумя странами посредством установления регулярного двустороннего экономического и финансового диалога", — сказано в тексте документа.
Бразилия может стать транспортным хабом для товаров из России, заявил Титов
Стороны намерены проводить очные и виртуальные встречи экспертов, обмениваться технической информацией и синхронизировать работу нового механизма с деятельностью Межправительственной российско-бразильской комиссии по экономическому, торговому, научному и техническому сотрудничеству.
В качестве приоритетных направлений обозначены определение и перспективы макроэкономической политики, экономические вызовы и реформы, налоговое сотрудничество, финансирование инфраструктурных проектов, а также укрепление многостороннего финансового взаимодействия в рамках БРИКС, G20 и международных финансовых институтов.
Информация, передаваемая в рамках диалога, признается конфиденциальной и не подлежит передаче третьим лицам без письменного согласия стороны-источника.
В минувшую субботу телефонный разговор с бразильским коллегой Луисом Инасио Лулой да Силвой. Как сообщили позднее в пресс-службе да Силвы, лидеры, в частности, высказались за проведение в этом году заседания комиссии высокого уровня по сотрудничеству двух стран.
Путин провел телефонный разговор с президентом Бразилии
