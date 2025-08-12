Рейтинг@Mail.ru
МЧС предупредило об угрозе атаки беспилотников на города в Татарстане
08:53 12.08.2025
https://ria.ru/20250812/mchs-2034720705.html
МЧС предупредило об угрозе атаки беспилотников на города в Татарстане
МЧС РФ сообщило об угрозе атаки беспилотников на города Казань, Нижнекамск, Елабуга, Набережные Челны. РИА Новости, 12.08.2025
КАЗАНЬ, 12 авг – РИА Новости. МЧС РФ сообщило об угрозе атаки беспилотников на города Казань, Нижнекамск, Елабуга, Набережные Челны.Ранее на территории Татарстана был объявлен режим "Беспилотная опасность". Для аэропорта Казани объявили режим "Ковер", Росавиация сообщила о временном ограничении на прием и выпуск воздушных судов. "Внимание! Угроза атаки БПЛА на города Казань, Нижнекамск, Елабуга, Набережные Челны. Необходимо принять меры безопасности. Спуститесь в укрытие (подвал, паркинг), не подходите к окнам, будьте бдительны", - говорится в сообщении в мобильном приложении МЧС РФ.
МЧС предупредило об угрозе атаки беспилотников на города в Татарстане

Вид на Казань
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Вид на Казань. Архивное фото
КАЗАНЬ, 12 авг – РИА Новости. МЧС РФ сообщило об угрозе атаки беспилотников на города Казань, Нижнекамск, Елабуга, Набережные Челны.
Ранее на территории Татарстана был объявлен режим "Беспилотная опасность". Для аэропорта Казани объявили режим "Ковер", Росавиация сообщила о временном ограничении на прием и выпуск воздушных судов.
"Внимание! Угроза атаки БПЛА на города Казань, Нижнекамск, Елабуга, Набережные Челны. Необходимо принять меры безопасности. Спуститесь в укрытие (подвал, паркинг), не подходите к окнам, будьте бдительны", - говорится в сообщении в мобильном приложении МЧС РФ.
