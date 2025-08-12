Рейтинг@Mail.ru
Денис Майданов оказался в базе розыска СБУ - РИА Новости, 12.08.2025
08:18 12.08.2025
Денис Майданов оказался в базе розыска СБУ
Заслуженный артист России Денис Майданов попал в базу данных розыска Службы безопасности Украины, следует из информации на сайте ведомства. РИА Новости, 12.08.2025
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Заслуженный артист России Денис Майданов попал в базу данных розыска Службы безопасности Украины, следует из информации на сайте ведомства.Киев обвиняет его по статье "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины". Майданову заочно избрали меру пресечения в виде ареста.Согласно данным СБУ, артиста объявили в розыск более трех лет назад.Майданов с 2021 года является депутатом Госдумы, он известен как певец, композитор, поэт, актер и музыкальный продюссер. Он неоднократно выступал перед военнослужащими в зоне спецоперации.
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Заслуженный артист России Денис Майданов попал в базу данных розыска Службы безопасности Украины, следует из информации на сайте ведомства.
Киев обвиняет его по статье "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины". Майданову заочно избрали меру пресечения в виде ареста.
Согласно данным СБУ, артиста объявили в розыск более трех лет назад.
Майданов с 2021 года является депутатом Госдумы, он известен как певец, композитор, поэт, актер и музыкальный продюссер. Он неоднократно выступал перед военнослужащими в зоне спецоперации.
