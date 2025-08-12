https://ria.ru/20250812/maydanov-2034716392.html
Денис Майданов оказался в базе розыска СБУ
Денис Майданов оказался в базе розыска СБУ - РИА Новости, 12.08.2025
Денис Майданов оказался в базе розыска СБУ
Заслуженный артист России Денис Майданов попал в базу данных розыска Службы безопасности Украины, следует из информации на сайте ведомства. РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T08:18:00+03:00
2025-08-12T08:18:00+03:00
2025-08-12T08:18:00+03:00
россия
украина
киев
денис майданов
служба безопасности украины
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/02/1828733275_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1f2b5c4128de5e88104c0e66d26253a2.jpg
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Заслуженный артист России Денис Майданов попал в базу данных розыска Службы безопасности Украины, следует из информации на сайте ведомства.Киев обвиняет его по статье "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины". Майданову заочно избрали меру пресечения в виде ареста.Согласно данным СБУ, артиста объявили в розыск более трех лет назад.Майданов с 2021 года является депутатом Госдумы, он известен как певец, композитор, поэт, актер и музыкальный продюссер. Он неоднократно выступал перед военнослужащими в зоне спецоперации.
https://ria.ru/20250811/vasserman-2034513110.html
россия
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/02/1828733275_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_416f7bbd69692061c593ca85bbeee20d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, киев, денис майданов, служба безопасности украины, госдума рф
Россия, Украина, Киев, Денис Майданов, Служба безопасности Украины, Госдума РФ
Денис Майданов оказался в базе розыска СБУ
Денис Майданов оказался в розыске на Украине