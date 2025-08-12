https://ria.ru/20250812/maydanov-2034716392.html

Денис Майданов оказался в базе розыска СБУ

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Заслуженный артист России Денис Майданов попал в базу данных розыска Службы безопасности Украины, следует из информации на сайте ведомства.Киев обвиняет его по статье "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины". Майданову заочно избрали меру пресечения в виде ареста.Согласно данным СБУ, артиста объявили в розыск более трех лет назад.Майданов с 2021 года является депутатом Госдумы, он известен как певец, композитор, поэт, актер и музыкальный продюссер. Он неоднократно выступал перед военнослужащими в зоне спецоперации.

