Денис Майданов оказался в базе розыска СБУ

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Заслуженный артист России, певец и композитор Денис Майданов находится в базе данных розыска Службы безопасности Украины, информация об этом размещена на сайте ведомства.Киевский режим обвиняет Майданова по статье "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины". Ему заочно избрана мера пресечения в виде ареста.Согласно базе данных, артист находится в розыске с апреля 2022 года.Денис Майданов — российский певец, автор-исполнитель песен, композитор, поэт, актер, музыкальный продюсер. С 12 октября 2021 года — депутат Госдумы от "Единой России".

