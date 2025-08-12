https://ria.ru/20250812/maydanov-2034712569.html
Денис Майданов оказался в базе розыска СБУ
Денис Майданов оказался в базе розыска СБУ - РИА Новости, 12.08.2025
Денис Майданов оказался в базе розыска СБУ
Заслуженный артист России, певец и композитор Денис Майданов находится в базе данных розыска Службы безопасности Украины, информация об этом размещена на сайте... РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T07:19:00+03:00
2025-08-12T07:19:00+03:00
2025-08-12T07:19:00+03:00
россия
украина
денис майданов
госдума рф
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/02/1828733275_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1f2b5c4128de5e88104c0e66d26253a2.jpg
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Заслуженный артист России, певец и композитор Денис Майданов находится в базе данных розыска Службы безопасности Украины, информация об этом размещена на сайте ведомства.Киевский режим обвиняет Майданова по статье "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины". Ему заочно избрана мера пресечения в виде ареста.Согласно базе данных, артист находится в розыске с апреля 2022 года.Денис Майданов — российский певец, автор-исполнитель песен, композитор, поэт, актер, музыкальный продюсер. С 12 октября 2021 года — депутат Госдумы от "Единой России".
россия
украина
