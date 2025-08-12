Рейтинг@Mail.ru
Денис Майданов оказался в базе розыска СБУ - РИА Новости, 12.08.2025
07:19 12.08.2025
Денис Майданов оказался в базе розыска СБУ
Денис Майданов оказался в базе розыска СБУ - РИА Новости, 12.08.2025
Денис Майданов оказался в базе розыска СБУ
Заслуженный артист России, певец и композитор Денис Майданов находится в базе данных розыска Службы безопасности Украины, информация об этом размещена на сайте... РИА Новости, 12.08.2025
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Заслуженный артист России, певец и композитор Денис Майданов находится в базе данных розыска Службы безопасности Украины, информация об этом размещена на сайте ведомства.Киевский режим обвиняет Майданова по статье "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины". Ему заочно избрана мера пресечения в виде ареста.Согласно базе данных, артист находится в розыске с апреля 2022 года.Денис Майданов — российский певец, автор-исполнитель песен, композитор, поэт, актер, музыкальный продюсер. С 12 октября 2021 года — депутат Госдумы от "Единой России".
© РИА Новости / Нина Зотина
Заслуженный артист РФ Денис Майданов
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Заслуженный артист РФ Денис Майданов. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Заслуженный артист России, певец и композитор Денис Майданов находится в базе данных розыска Службы безопасности Украины, информация об этом размещена на сайте ведомства.
Киевский режим обвиняет Майданова по статье "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины". Ему заочно избрана мера пресечения в виде ареста.
Согласно базе данных, артист находится в розыске с апреля 2022 года.
Денис Майданов — российский певец, автор-исполнитель песен, композитор, поэт, актер, музыкальный продюсер. С 12 октября 2021 года — депутат Госдумы от "Единой России".
Россия Украина Денис Майданов Госдума РФ Единая Россия
 
 
