https://ria.ru/20250812/max-2034701132.html
Max хочет зарегистрировать товарные знаки в Роспатенте
Max хочет зарегистрировать товарные знаки в Роспатенте - РИА Новости, 12.08.2025
Max хочет зарегистрировать товарные знаки в Роспатенте
Российский мессенджер Max хочет зарегистрировать товарные знаки в Роспатенте, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу ведомства. РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T03:29:00+03:00
2025-08-12T03:29:00+03:00
2025-08-12T03:29:00+03:00
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2029036822_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ce7d2efe3c5cbbfe20211c008738e3c2.jpg
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Российский мессенджер Max хочет зарегистрировать товарные знаки в Роспатенте, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу ведомства. Согласно данным базы Роспатента, заявитель ООО "Много приложений" подал в ведомство сразу несколько заявок для регистрации товарного знака Max, в том числе несколько вариантов оформления приложения. Последняя заявка была подана в Роспатент в июле 2025 года. В пресс-службе Max подтвердили РИА Новости подачу документов в ведомство, отметив, что регистрация сразу нескольких вариантов товарных знаков – названий, логотипов или их комбинаций – стандартная практика для компаний. "Это не означает, что компания намерена их использовать: такой подход защищает бренд от копирования и сохраняет свободу выбора при дальнейшем развитии", - добавили в пресс-службе Max. Max - цифровая платформа, которую разрабатывает VK на базе одноименного мессенджера. В нее также встроены платформа мини-приложений, конструкторы чат-ботов и платежная система. В дальнейшем пользователи смогут подключаться к порталу "Госуслуги" прямо из мессенджера, появится система цифрового идентификатора, который позволит подтверждать личность без использования бумажных документов в повседневных ситуациях. Также планируется внедрить функцию электронной подписи и образовательные сервисы.
https://ria.ru/20250630/messendzher-2026277950.html
https://ria.ru/20250804/saratov-2033325126.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2029036822_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e71f25f7848f369582cd0eb707e3f455.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
Max хочет зарегистрировать товарные знаки в Роспатенте
Max подал заявку на регистрацию товарных знаков в Роспатенте
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Российский мессенджер Max хочет зарегистрировать товарные знаки в Роспатенте, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу ведомства.
Согласно данным базы Роспатента, заявитель ООО "Много приложений" подал в ведомство сразу несколько заявок для регистрации товарного знака Max, в том числе несколько вариантов оформления приложения. Последняя заявка была подана в Роспатент в июле 2025 года.
В пресс-службе Max подтвердили РИА Новости подачу документов в ведомство, отметив, что регистрация сразу нескольких вариантов товарных знаков – названий, логотипов или их комбинаций – стандартная практика для компаний.
"Это не означает, что компания намерена их использовать: такой подход защищает бренд от копирования и сохраняет свободу выбора при дальнейшем развитии", - добавили в пресс-службе Max.
Max - цифровая платформа, которую разрабатывает VK на базе одноименного мессенджера. В нее также встроены платформа мини-приложений, конструкторы чат-ботов и платежная система.
В дальнейшем пользователи смогут подключаться к порталу "Госуслуги" прямо из мессенджера, появится система цифрового идентификатора, который позволит подтверждать личность без использования бумажных документов в повседневных ситуациях. Также планируется внедрить функцию электронной подписи и образовательные сервисы.