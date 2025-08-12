https://ria.ru/20250812/max-2034701132.html

Max хочет зарегистрировать товарные знаки в Роспатенте

Max хочет зарегистрировать товарные знаки в Роспатенте - РИА Новости, 12.08.2025

Max хочет зарегистрировать товарные знаки в Роспатенте

Российский мессенджер Max хочет зарегистрировать товарные знаки в Роспатенте, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу ведомства. РИА Новости, 12.08.2025

2025-08-12T03:29:00+03:00

2025-08-12T03:29:00+03:00

2025-08-12T03:29:00+03:00

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2029036822_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ce7d2efe3c5cbbfe20211c008738e3c2.jpg

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Российский мессенджер Max хочет зарегистрировать товарные знаки в Роспатенте, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу ведомства. Согласно данным базы Роспатента, заявитель ООО "Много приложений" подал в ведомство сразу несколько заявок для регистрации товарного знака Max, в том числе несколько вариантов оформления приложения. Последняя заявка была подана в Роспатент в июле 2025 года. В пресс-службе Max подтвердили РИА Новости подачу документов в ведомство, отметив, что регистрация сразу нескольких вариантов товарных знаков – названий, логотипов или их комбинаций – стандартная практика для компаний. "Это не означает, что компания намерена их использовать: такой подход защищает бренд от копирования и сохраняет свободу выбора при дальнейшем развитии", - добавили в пресс-службе Max. Max - цифровая платформа, которую разрабатывает VK на базе одноименного мессенджера. В нее также встроены платформа мини-приложений, конструкторы чат-ботов и платежная система. В дальнейшем пользователи смогут подключаться к порталу "Госуслуги" прямо из мессенджера, появится система цифрового идентификатора, который позволит подтверждать личность без использования бумажных документов в повседневных ситуациях. Также планируется внедрить функцию электронной подписи и образовательные сервисы.​

https://ria.ru/20250630/messendzher-2026277950.html

https://ria.ru/20250804/saratov-2033325126.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)