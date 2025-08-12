https://ria.ru/20250812/mask-2034711530.html
Маск обвинил Apple в нарушении антимонопольных законов
Маск обвинил Apple в нарушении антимонопольных законов - РИА Новости, 12.08.2025
Маск обвинил Apple в нарушении антимонопольных законов
Американский предприниматель Илон Маск выступил с утверждением, что корпорация Apple не дает возможности никаким компаниям в области искусственного интеллекта... РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T07:04:00+03:00
2025-08-12T07:04:00+03:00
2025-08-12T07:04:00+03:00
технологии
илон маск
apple
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994770090_0:27:2824:1616_1920x0_80_0_0_1e59e2d4c65c57a7873326b34c837b91.jpg
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск выступил с утверждением, что корпорация Apple не дает возможности никаким компаниям в области искусственного интеллекта (ИИ), кроме OpenAI, достичь первой строчки в рейтинге ее магазина приложений AppStore, он назвал это "нарушением антимонопольного законодательства" и пообещал, что его ИИ-компания xAI обратится в суд. "Apple поступает таким образом, что ни одна ИИ-компания, кроме OpenAI, не может занять первое место в AppStore, и это однозначное нарушение антимонопольного законодательства. xAI немедленно обратится в суд", - написал Маск на своей странице в соцсети X. Дополнительных подробностей предприниматель не привел. Компания xAI занимается разработкой искусственного интеллекта Grok, представленного в ноябре 2023 года. В марте 2024 года xAI открыла исходный код Grok. Чат-бот ChatGPT от компании OpenAI набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил Маск, который позже разорвал связи со стартапом.
https://ria.ru/20250802/ii-2033005544.html
https://ria.ru/20250804/mask-2033340698.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994770090_305:0:2816:1883_1920x0_80_0_0_ddb96a6198d212d172a427534cc5000c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, илон маск, apple
Технологии, Илон Маск, Apple
Маск обвинил Apple в нарушении антимонопольных законов
Маск обвинил Apple в нарушении антимонопольных законов и подаст на них в суд
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск выступил с утверждением, что корпорация Apple не дает возможности никаким компаниям в области искусственного интеллекта (ИИ), кроме OpenAI, достичь первой строчки в рейтинге ее магазина приложений AppStore, он назвал это "нарушением антимонопольного законодательства" и пообещал, что его ИИ-компания xAI обратится в суд.
"Apple
поступает таким образом, что ни одна ИИ-компания, кроме OpenAI, не может занять первое место в AppStore, и это однозначное нарушение антимонопольного законодательства. xAI немедленно обратится в суд", - написал Маск
на своей странице в соцсети X
.
Дополнительных подробностей предприниматель не привел.
Компания xAI занимается разработкой искусственного интеллекта Grok, представленного в ноябре 2023 года. В марте 2024 года xAI открыла исходный код Grok.
Чат-бот ChatGPT от компании OpenAI набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил Маск, который позже разорвал связи со стартапом.