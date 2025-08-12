Маск обвинил Apple в нарушении антимонопольных законов

https://ria.ru/20250812/mask-2034711530.html

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск выступил с утверждением, что корпорация Apple не дает возможности никаким компаниям в области искусственного интеллекта (ИИ), кроме OpenAI, достичь первой строчки в рейтинге ее магазина приложений AppStore, он назвал это "нарушением антимонопольного законодательства" и пообещал, что его ИИ-компания xAI обратится в суд. "Apple поступает таким образом, что ни одна ИИ-компания, кроме OpenAI, не может занять первое место в AppStore, и это однозначное нарушение антимонопольного законодательства. xAI немедленно обратится в суд", - написал Маск на своей странице в соцсети X. Дополнительных подробностей предприниматель не привел. Компания xAI занимается разработкой искусственного интеллекта Grok, представленного в ноябре 2023 года. В марте 2024 года xAI открыла исходный код Grok. Чат-бот ChatGPT от компании OpenAI набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил Маск, который позже разорвал связи со стартапом.

