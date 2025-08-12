Рейтинг@Mail.ru
Россия победила в войне против гегемонии Запада, заявил Мадуро - РИА Новости, 12.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:58 12.08.2025
https://ria.ru/20250812/maduro-2034702195.html
Россия победила в войне против гегемонии Запада, заявил Мадуро
Россия победила в войне против гегемонии Запада, заявил Мадуро - РИА Новости, 12.08.2025
Россия победила в войне против гегемонии Запада, заявил Мадуро
Россия одержала победу в экономической, военной, политической и дипломатической войне с западной гегемонией, которая пытается подчинить мировую экономику и... РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T03:58:00+03:00
2025-08-12T03:58:00+03:00
в мире
россия
венесуэла
николас мадуро
дельси родригес
международный уголовный суд
оон
всемирная торговая организация (вто)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0b/2016351056_0:115:3121:1871_1920x0_80_0_0_1684cbb7b670ff228fd3d60e86bae6ae.jpg
МЕХИКО, 12 авг - РИА Новости. Россия одержала победу в экономической, военной, политической и дипломатической войне с западной гегемонией, которая пытается подчинить мировую экономику и нарушает международное право, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро, указав на глубокий кризис в международных организациях. "Россия - экономика, которая продемонстрировала огромную силу, выдержала все удары, все санкции. И выиграла Россия и Путин - выиграли экономическую, военную, политическую и дипломатическую войну", - сказал Мадуро в эфире своей телепередачи "С Мадуро +". Политик, ссылаясь на исследование, представленное вице-президентом Дельси Родригес в Международном уголовном суде, указал, что односторонние санкции Запада наносят серьезный ущерб здоровью и жизни народов. Он констатировал в связи с этим смерть Всемирной торговой организации из-за "лени и трусости" и подчеркнул, что "в мировой экономике нет правил игры". "Хотят навязать насильственную гегемонию, чтобы экономики подчинялись Соединенным Штатам", - добавил президент Венесуэлы. Президент также подверг критике Организацию Объединенных Наций, заявив, что Совет Безопасности неэффективен в ситуациях конфликтов и массовых убийств, особенно в отношении палестинского народа. "Организация Объединенных Наций - она ранена насмерть. Каждый раз, когда падает бомба на палестинских детей, она падает на Генеральную Ассамблею и Секретариат ООН", - сказал Мадуро, обратив внимание на бездействие Международного суда и гибель мирных жителей и журналистов.
https://ria.ru/20250725/putin-2031314854.html
https://ria.ru/20250621/venesuela-2024518022.html
россия
венесуэла
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0b/2016351056_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_a2d597fadd9490bf7431dac28c4feee4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, венесуэла, николас мадуро, дельси родригес, международный уголовный суд, оон, всемирная торговая организация (вто)
В мире, Россия, Венесуэла, Николас Мадуро, Дельси Родригес, Международный уголовный суд, ООН, Всемирная торговая организация (ВТО)
Россия победила в войне против гегемонии Запада, заявил Мадуро

Мадуро: Россия победила в войне против гегемонии Запада

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкНиколас Мадуро
Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Николас Мадуро. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МЕХИКО, 12 авг - РИА Новости. Россия одержала победу в экономической, военной, политической и дипломатической войне с западной гегемонией, которая пытается подчинить мировую экономику и нарушает международное право, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро, указав на глубокий кризис в международных организациях.
"Россия - экономика, которая продемонстрировала огромную силу, выдержала все удары, все санкции. И выиграла Россия и Путин - выиграли экономическую, военную, политическую и дипломатическую войну", - сказал Мадуро в эфире своей телепередачи "С Мадуро +".
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Путин проявляет политическую волю, заявил Мадуро
25 июля, 08:20
Политик, ссылаясь на исследование, представленное вице-президентом Дельси Родригес в Международном уголовном суде, указал, что односторонние санкции Запада наносят серьезный ущерб здоровью и жизни народов. Он констатировал в связи с этим смерть Всемирной торговой организации из-за "лени и трусости" и подчеркнул, что "в мировой экономике нет правил игры".
"Хотят навязать насильственную гегемонию, чтобы экономики подчинялись Соединенным Штатам", - добавил президент Венесуэлы.
Президент также подверг критике Организацию Объединенных Наций, заявив, что Совет Безопасности неэффективен в ситуациях конфликтов и массовых убийств, особенно в отношении палестинского народа.
"Организация Объединенных Наций - она ранена насмерть. Каждый раз, когда падает бомба на палестинских детей, она падает на Генеральную Ассамблею и Секретариат ООН", - сказал Мадуро, обратив внимание на бездействие Международного суда и гибель мирных жителей и журналистов.
Владимир Путин и Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
Венесуэла ожидает новой встречи Путина и Мадуро
21 июня, 16:36
 
В миреРоссияВенесуэлаНиколас МадуроДельси РодригесМеждународный уголовный судООНВсемирная торговая организация (ВТО)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала