Россия победила в войне против гегемонии Запада, заявил Мадуро

Россия победила в войне против гегемонии Запада, заявил Мадуро - РИА Новости, 12.08.2025

Россия победила в войне против гегемонии Запада, заявил Мадуро

Россия одержала победу в экономической, военной, политической и дипломатической войне с западной гегемонией, которая пытается подчинить мировую экономику и... РИА Новости, 12.08.2025

2025-08-12T03:58:00+03:00

2025-08-12T03:58:00+03:00

2025-08-12T03:58:00+03:00

МЕХИКО, 12 авг - РИА Новости. Россия одержала победу в экономической, военной, политической и дипломатической войне с западной гегемонией, которая пытается подчинить мировую экономику и нарушает международное право, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро, указав на глубокий кризис в международных организациях. "Россия - экономика, которая продемонстрировала огромную силу, выдержала все удары, все санкции. И выиграла Россия и Путин - выиграли экономическую, военную, политическую и дипломатическую войну", - сказал Мадуро в эфире своей телепередачи "С Мадуро +". Политик, ссылаясь на исследование, представленное вице-президентом Дельси Родригес в Международном уголовном суде, указал, что односторонние санкции Запада наносят серьезный ущерб здоровью и жизни народов. Он констатировал в связи с этим смерть Всемирной торговой организации из-за "лени и трусости" и подчеркнул, что "в мировой экономике нет правил игры". "Хотят навязать насильственную гегемонию, чтобы экономики подчинялись Соединенным Штатам", - добавил президент Венесуэлы. Президент также подверг критике Организацию Объединенных Наций, заявив, что Совет Безопасности неэффективен в ситуациях конфликтов и массовых убийств, особенно в отношении палестинского народа. "Организация Объединенных Наций - она ранена насмерть. Каждый раз, когда падает бомба на палестинских детей, она падает на Генеральную Ассамблею и Секретариат ООН", - сказал Мадуро, обратив внимание на бездействие Международного суда и гибель мирных жителей и журналистов.

