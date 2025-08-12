Более 1,8 тысячи незаконных ларьков демонтировали в Московской области

https://ria.ru/20250812/larki-2034767669.html
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. В Московской области с начала 2025 года ликвидировали 1805 ларьков, установленных с нарушениями требований действующего законодательства, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона. Министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Двойных указал, что на данный момент работа активно ведется в муниципалитетах региона. Выполнили 50% от плана, всего в этом году демонтажу подлежат 3,6 тысячи незаконных нестационарных торговых объектов. Они не соответствуют требованиям благоустройства, не внесены в схему размещения городского или муниципального округа, а также действуют без договоров на установку и эксплуатацию. В Минсельхозе Московской области уточнили, что среди муниципалитетов в данном направлении на первом месте стоят Кашира и Шатура – план на 2025 год выполнен более чем на 86%, в Дубне и Луховицах – на 80%, в Павлово-Посадском округе – на 78%. Работа направлена на приведение в порядок общественных пространств, а также безопасность потребителей – зачастую в подобных объектах отсутствуют условия для длительного хранения товаров, а также не оформлены ветеринарно-сопроводительные документы на продукцию.
