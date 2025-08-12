https://ria.ru/20250812/larki-2034767669.html

Более 1,8 тысячи незаконных ларьков демонтировали в Московской области

Более 1,8 тысячи незаконных ларьков демонтировали в Московской области - РИА Новости, 12.08.2025

Более 1,8 тысячи незаконных ларьков демонтировали в Московской области

В Московской области с начала 2025 года ликвидировали 1805 ларьков, установленных с нарушениями требований действующего законодательства, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 12.08.2025

2025-08-12T12:34:00+03:00

2025-08-12T12:34:00+03:00

2025-08-12T12:34:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

шатура

кашира

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000593807_0:236:1365:1004_1920x0_80_0_0_ccd7d3bb8663114f73a2143024c5e28d.jpg

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. В Московской области с начала 2025 года ликвидировали 1805 ларьков, установленных с нарушениями требований действующего законодательства, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона. Министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Двойных указал, что на данный момент работа активно ведется в муниципалитетах региона. Выполнили 50% от плана, всего в этом году демонтажу подлежат 3,6 тысячи незаконных нестационарных торговых объектов. Они не соответствуют требованиям благоустройства, не внесены в схему размещения городского или муниципального округа, а также действуют без договоров на установку и эксплуатацию. В Минсельхозе Московской области уточнили, что среди муниципалитетов в данном направлении на первом месте стоят Кашира и Шатура – план на 2025 год выполнен более чем на 86%, в Дубне и Луховицах – на 80%, в Павлово-Посадском округе – на 78%. Работа направлена на приведение в порядок общественных пространств, а также безопасность потребителей – зачастую в подобных объектах отсутствуют условия для длительного хранения товаров, а также не оформлены ветеринарно-сопроводительные документы на продукцию.

https://ria.ru/20250812/korpus-2034747522.html

московская область (подмосковье)

шатура

кашира

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), шатура, кашира